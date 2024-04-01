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Nöbetten sıkıldı! Patrik Schick Beşiktaş'a sıcak bakıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nöbetten sıkıldı! Patrik Schick Beşiktaş&#039;a sıcak bakıyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Leverkusen’in Çek ‘nöbetçi golcüsü’ sürekli ilk 11’de oynayabileceği bir takımda forma giymek istiyor. Yönetim, Alman ekibinin satın alma opsiyonunu belirlemesini bekliyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın gelecek sezon için patlatmak istediği büyük bomba Patrik Schick... Bundesliga’da ve Avrupa’da yoluna namağlup eden Bayer Leverkusen’in Çek santrforunun transferine öncelik verildi. Alman devinin bu sezonki kusursuz ilerleyişinde büyük sahibi olan 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak kiralanması hedefleniyor. 1,91 boyundaki Schick de Beşiktaş’ın ilgisine sıcak bakıyor. Çünkü sezon boyunca Victor Boniface’in arkasında görev beklemekten bıkmış durumda.

İKNA TURU BAŞLADI

Boniface’in sakatlanması sebebiyle son maçlara ilk 11’de başlayan Schick, takım arkadaşının dönmesiyle birlikte yeniden kulübeye döneceğini biliyor ve bundan kurtulmak istiyor. Bayer Leverkusen yönetimi şu anda Çek santrforu ikna etmeye çalıştığı için Beşiktaş’ın “Şartlarını bildirin” isteğine cevap vermedi. Siyah beyazlı yöneticiler, piyasa değeri 26 milyon avro olan 28 yaşındaki oyuncu için belirlenecek satın alma opsiyonunu ve kiralama bedelini merakla bekliyor.

UZATMALARIN ADAMI

Patrik Schick’in Leverkusen’de attığı son beş golün dördünün uzatmalarda gelmesi dikkati çekti. Çek oyuncu sırasıyla 90+2, 90+3, 90+7 ve 90+1’de fileleri havalandırdı. Leverkusen, Karabağ karşısında 2-1 gerideyken Schick’in 90+3 ve 90+7’de attığı gollerle turlamıştı. Schick son olarak Hoffenheim karşısında galibiyeti getiren golü 90+1’de attı.

TAM KARTAL’A GÖRE

Sparta Prag’da başlayan kariyerinde Sampdoria, Roma ve Leipzig formaları da giyen Patrik Schick, ‘pivot santrfor’ tanımına tamamen uyan bir oyun tarzına sahip. Çek oyuncu bu sezon çıktığı  21 maçta 11 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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