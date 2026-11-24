Samsunspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte hakem Ali Şansalan’ın elini sıkmadığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Okan Buruk’un derbi öncesinde ceza almaması için yönetim girişimlerde bulunurken sarı kırmızılıları bir kötü haber daha bekliyor.

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TFF aksi yönde bir karar almadığı sürece, kırmızı kart gördüğü için bir sonraki lig maçında, yani derbide otomatik olarak cezalı duruma düşecek olan Okan Buruk’un yanı sıra oğlu Ali Yiğit Buruk da ceza tehlikesiyle karşı karşıya.

GEÇEN YIL CEZA ALDI

Maçlara G.Saray görevlisi olarak akredite olan oğul Buruk’un, Samsunspor maçından sonra TFF ve MHK’yi sosyal medya hesabından istifaya davet ettiği için PFDK’ye sevk edilmesi gündemde. Ali Yiğit Buruk, geçen sezonun son haftalarında hakem Oğuzhan Çakır’a sosyal medya hesabından beddua ettiği için 15 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. TFF Disiplin Talimatı’nın 38. maddesinde istifaya davet, “Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” kapsamında değerlendiriliyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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