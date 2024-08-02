Okan Buruk ve Van Bronckhorst'tan Süper Kupa yorumu! "En çok kupa kazanan iki takımın maçı"

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı Süper Kupa finali, 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Zorlu derbi öncesi iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında bir araya geldi. Van Bronckhorst, "Bu bir kupa kazanma fırsatı. Derbilerin hepsi özel maçlar." derken, Okan Buruk ise, "Türkiye'nin en çok kupa kazanan iki takımı, tekrar bir kupa almak için yarışacak." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk resmi maçı olacağını belirterek, "Bu ülkede ve kulüpte çok iyi karşılandım. Yarın büyük bir maça çıkacağız. İki takım da hak ederek buraya geldi. Futbolcu ve antrenör olarak böyle maçları oynamayı her zaman istersiniz. İyi hazırlandık. Taraftarımızın desteğiyle iyi oynayarak kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"DERBİLERİN HEPSİ ÖZEL"

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri boyunca birçok derbi heyecanı yaşadığını vurgulayan Van Bronckhorst, "Bu bir kupa kazanma fırsatı. Derbilerin hepsi özel maçlar. Kazanmak da kaybetmek de tabii ki duygusal sonuçları getirecektir. Ancak sonuç ne olursa olsun bir sonraki maça hazır olmamız gerekecek." şeklinde görüş belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin ziyaretiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Hollandalı teknik adam, "Bu ziyaret bizi çok mutlu etti. Yeni sezon için başarı ve şans dilediler. Birliktelik adına önemli bir ziyaret oldu. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize öz güven veren bir ziyaret oldu. Sahada en iyi performansımızı gösterebilmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezondan itibaren 4 takımın katılımıyla oynanacak Süper Kupa'nın yeni formatıyla ilgili bir soruyu Giovanni van Bronckhorst, "Bu fikre katılıyorum. Dörtlü Final, yabancı ülkelerde olursa Süer Lig için daha iyi olabilir. Bu format İtalya'da ve İspanya'da uygulanıyor. Sezon içinde uygulanmasının da daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde cevapladı.

OKAN BURUK'TAN KUPA VURGUSU

İki takımın da kazanmak istediğini ifade eden Okan Buruk, "Türkiye'nin en çok kupa kazanan iki takımı, tekrar bir kupa almak için yarışacak. İki takım da kupayı müzesine götürmek istiyor. Sezon başında olması, uzun süredir derbi oynanmıyordu sezon başında. Bu yüzden heyecan verici. Herkesi maça bekliyoruz. Maçın kaliteli geçmesi için elimizden geleni yapacağız ve mücadele edeceğiz. Rakibimizi analiz ettik, çok iyi transferler yaptılar. Hocaya da hoş geldin demek istiyorum. Türk futbolunun gelişimi için de çok önemli. Yarınki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Sakatlığın olmadığı bir maç olsun." dedi.

Bu sezon daha iyi hazırlandıklarını söyleyen, "İki takım da yüzde yüz hazır değil sezon başı olmasından dolayı. Kazanmak kaybetmek önemli ama kazanan bu seneyi kazanmayacak, kaybeden bu sezonu kaybetmeyecek. Oyuncularımızdan en hazır olanları sahaya çıkartacağız. İnşallah güzel bir maç olur. Bu sene futbol olarak güzel şeyler izlettireceğimizi göstermemiz gerekiyor. Bu yaz dönemi daha çok oyuncuyla kamp yaptık. Daha az değişim var takımda. Sadece milli takıma giden oyuncular yoktu bir dönem. Beraber kamp geçirdik ve beraber hazırlandık. Hazırlık maçlarını hiçbir sonuç düşünmeden oynuyoruz. İlk defa bu maç haftasını düşünüyoruz. Daha hazır lige başlayacağımızı düşünüyorum. Bu sene daha hazırız. Daha fazla birlikte çalışma şansı bulduk.

Yeni sezona başlarken beklenti olacak. Galatasaray'da her zaman bu daha fazladır. Galatasaray her zaman daha fazlasını ister. Baskının güzel yanı bizi dinamik tutuyor. Geçen sezon yaşadığımız başarıyı yakalamak istiyoruz. Aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.