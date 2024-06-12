Okan Buruk'tan Rashica itirafı! Beşiktaş'a gidiş sürecini ilk defa anlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş forması giyen eski futbolcusu Milot Rashica ile ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu.

Galatasaray'ı üst üste 2 defa lig şampiyonu yapan Okan Buruk, eski futbolcusu Milot Rashica ile neden devam edilmediği şeklinde gelen soruyu cevapladı.

Markaj adlı Youtube kanalına konuşan Buruk, "Rashica'yı kadroda hep istedik aslında. Rashica verdiği kararla Beşiktaş'a gitti. Bonservisi vardı, bütçemizi açabilmek için zamana ihtiyacımız vardı. Rashica o ara ayrıldı." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: ICARDI'YE ORTA AÇARKEN HAYAL ETTİM

Rashica'nın ayrılığı sonrası başka opsiyonlara bakıldığını söyleyen Buruk, "Hakim Ziyech özellikle iyi bir ayak, Icardi'ye orta açarken hayal ettim. Çok fazla yan orta getirebilecek oyuncu diye düşündüm. Öbür tarafa da Zaha'yı birebir oyuncu olarak düşündük. Kilit kırmayı da yaptı aslında doğru bir şekilde." dedi.