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Olaylı maç sonrası öneride bulunan Osayi - Samuel'den yeni açıklama

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Olaylı maç sonrası öneride bulunan Osayi - Samuel&#039;den yeni açıklama

Spor Haberleri

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası sahaya giren bir taraftarı yumruklayan Osayi - Samuel, maça gelecek seyirciler için yeni düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Milli ara öncesi oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar dünya futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Son düdük sonrası sahaya giren bir taraftarla gerginlik yaşayan Osayi - Samuel'in yumruk attığı anın kareleri uzun süre tartışma konusu olmuştu.

PFDK sevklerinin henüz yapılmadığı günlerde Nijeryalı oyuncu, ülkesinin basınına açıklama yaptı.

Olaylı maç sonrası öneride bulunan Osayi - Samuel'den yeni açıklama - 1. Resim

OSAYI - SAMUEL: KENDİMİZİ SAVUNMAK ZORUNDAYDIK, ÇILGINLIKTI

Maç anında kalecileri Livakovic'e yabancı cisim atıldığını söyleyen Osayi, "Kalecimize bir cisim geldi ve kanlar içindeydi. Kısa süre sonra serbest vuruş kullanıldı ve gol oldu. Bu nasıl olabilir. Kendimizi savunmak zorundaydık çünkü bu çılgınlıktı" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların güvenli ortamda oynamak istediklerini aktaran Nijeryalı sağ bek, "Şiddet başladığında ve futbolcular buna karşılık vermeye başladığında bu hiçbir yerde kabul edilemez. Oyuncuların karşılık vermesi haklı çünkü bu taraftarlardan bazıları silahlı. Futbolculardan biri sakatlansa sıkıntı sadece kulüpler için değil tüm lig için olurdu. Futbolcular güvende hissetmedikleri ve sakatlanabilecekleri bir yere gitmek istemez" dedi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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