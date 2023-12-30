Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Old Firm derbisini Celtic kazandı, Rangers'da Rıdvan Yılmaz 90 dakika oynadı

    Dünya derbileri arasında en büyüklerinden biri olarak gösterilen ve "Old Firm" ismi verilen Celtic - Rangers maçında milli futbolcu Rıdvan Yılmaz 90 dakika oynadı. Derbiyi 2-1 kazanan Celtic'te taraftarlar yine tribünleri Filistin bayraklarıyla donattı.

    Old Firm derbisini Celtic kazandı, Rangers&#039;da Rıdvan Yılmaz 90 dakika oynadı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İskoçya Premiership'in 21. haftasında Celtic sahasında ezeli rakibi Rangers'ı 2-1 mağlup etti. Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde milli futbolcu Rıdvan Yılmaz 90 dakika forma giydi.

    RIDVAN YILMAZ FORMAYI KAPTI

    Ev sahibi ekip, 25. dakikada Paulo Bernardo ve 47. dakikada Kyogo Furuhashi'nin golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Rangers'ın tek golünü 88. dakikada James Tavernier kaydetti.Rangers'ta Leon Balogun, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Puanını 51'e yükselten Celtic liderliğini sürdürürken, Rangers 43 puanla ikinci sırada yer aldı.

    Sezona sakat giren Rıdvan Yılmaz son haftalarda formayı kaptı. 22 yaşındaki futbolcu Rangers'ın son 4 maçında ilk 11 başladı.

    Old Firm derbisini Celtic kazandı, Rangers'da Rıdvan Yılmaz 90 dakika oynadı

    Celtic taraftarları, açtıkları bayraklarla İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere desteğini bu maçta da sürdürdü.

    Old Firm derbisini Celtic kazandı, Rangers'da Rıdvan Yılmaz 90 dakika oynadı

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rıdvan YılmazRangersCeltic
    Haberler > Spor > Old Firm derbisini Celtic kazandı, Rangers'da Rıdvan Yılmaz 90 dakika oynadı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Eric Bailly Villarreal'e geri döndü - SporEric Bailly Villarreal'e geri döndüKerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! Milli oyuncu geceyi hastanede geçirecek - SporKerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! Milli oyuncu geceyi hastanede geçirecekReal Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Türk yıldızın forma giyeceği ilk maç açıklandı - SporReal Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Türk yıldızın forma giyeceği ilk maç açıklandıSüper Kupa öncesi kafa karıştıran görüntüler! Riyad'da İstiklal Marşı provası - SporSüper Kupa öncesi kafa karıştıran görüntüler! Riyad'da İstiklal Marşı provasıServet Çetin istifa etti! Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor - SporServet Çetin istifa etti! Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyorSüper Kupa krizi sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama - SporSüper Kupa krizi sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklamaBeşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Dünyaca ünlü Fransız hoca İstanbul'a geliyor - SporBeşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Dünyaca ünlü Fransız hoca İstanbul'a geliyorAdana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi - SporAdana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedildiFenerbahçe'de Osayi - Samuel yolcu! 13 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılacak - SporFenerbahçe'de Osayi - Samuel yolcu! 13 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılacakSergen Yalçın'dan şaşırtan karar! Beşiktaş'a rest çekip, başka takımla anlaştı - SporSergen Yalçın'dan şaşırtan karar! Beşiktaş'a rest çekip, başka takımla anlaştı
    Sonraki Haber Yükleniyor...