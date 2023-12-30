Old Firm derbisini Celtic kazandı, Rangers'da Rıdvan Yılmaz 90 dakika oynadı
Dünya derbileri arasında en büyüklerinden biri olarak gösterilen ve "Old Firm" ismi verilen Celtic - Rangers maçında milli futbolcu Rıdvan Yılmaz 90 dakika oynadı. Derbiyi 2-1 kazanan Celtic'te taraftarlar yine tribünleri Filistin bayraklarıyla donattı.
İskoçya Premiership'in 21. haftasında Celtic sahasında ezeli rakibi Rangers'ı 2-1 mağlup etti. Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde milli futbolcu Rıdvan Yılmaz 90 dakika forma giydi.
RIDVAN YILMAZ FORMAYI KAPTI
Ev sahibi ekip, 25. dakikada Paulo Bernardo ve 47. dakikada Kyogo Furuhashi'nin golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Rangers'ın tek golünü 88. dakikada James Tavernier kaydetti.Rangers'ta Leon Balogun, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Puanını 51'e yükselten Celtic liderliğini sürdürürken, Rangers 43 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sezona sakat giren Rıdvan Yılmaz son haftalarda formayı kaptı. 22 yaşındaki futbolcu Rangers'ın son 4 maçında ilk 11 başladı.
Celtic taraftarları, açtıkları bayraklarla İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere desteğini bu maçta da sürdürdü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi