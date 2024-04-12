Olympiakos tribünlerine Türk bayrağını gösteren Edin Dzeko Yunanistan'da manşetlerde: "Meydan okudu"

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynadığı maçta, sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'nun tribünlere formasındaki Türk bayrağını göstermesi, Yunan basınında gündem oldu. İşte Olympiakos-Fenerbahçe karşılaşmasının Yunan basınına yansımaları.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ilk maçında, Atina'da Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu ve tur şansını İstanbul'a bıraktı. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında, hakemin kararı sonrası tribünlerden tepki gören Edin Dzeko, formasında Türk bayrağını tribünlere gösterdi. Dzeko'nun bu hamlesi Yunan basınına kazandıkları maçı unutturdu. Yunan basını Dzeko'yu manşetlerine bakın nasıl taşıdı.

SDNA

Dzeko'dan Türk bayrağı ile eşi görülmemiş meydan okuma. Yıldız futbolcu faul ve kart kararını sert bir şekilde protesto etti ve bu da Olympiakos taraftarlarının tepkisine neden oldu. Bunun üzerine Dzeko tribüne döndü ve Türk bayrağını işaret etti, bu da kalabalığın tepkisini artırdı.

GAZZETTA

"Kırmızı-beyazlı savunma, Mendilibar için sorun çıkarmayan Edin Dzeko'yu sessiz tutmayı başardı. Ancak Bosnalı oyuncu, Türklerin takdirini kazanmak için farklı bir yol buldu. Türk bayrağını gösteren tek kişi Dzeko değildi. Zira İrfan Can Kahveci de skoru 3-2 yaptıktan sonra benzer bir davranışta bulundu"

ETHNOS

Olympiakos-Fenerbahçe maçında Dzeko; Yunanistan'da tepkilere, Türkiye'de ise övgüye neden olan bir hareket yaptı. Olympiakos taraftarlarına Türk bayrağı gösterdiği hareket tribündeki tepkilerin artmasına neden olurken, bu hareket nedeniyle Türkiye'de idol haline getirildi.

METROSPORT

'DZEKO'DAN KARAISKAKIS'TE TÜRK BAYRAĞI İLE MEYDAN OKUMA!'

"Maçın 34. dakikasında Dzeko, lehine faul isterken Pire seyircisi tarafından yuhalandı ve sonrasında Olympiakos taraftarlarına meydan okurcasına Türk bayrağını göstererek karşılık verdi! Normal olarak komşuda tecrübeli forvet idol haline getirildi ancak UEFA, tepkilere neden olan konuyu ele alıp onu cezalandırmalıdır"

GAVROS

Edin Dzeko, Karaiskakis'te sadece kötü performansıyla değil, Olympiakos taraftarlarıyla girdiği tartışmayla da olumsuz bir izlenim bıraktı. Yaptığı faulün ardından taraftarların kendisini yuhalaması üzerine forması üzerindeki Türk bayrağını işaret etti, bu da daha fazla yuhalanmasına neden oldu.

SPORTDOG

'DZEKO, OLYMPIAKOS TARAFTARLARINA TÜRK BAYRAĞI GÖSTERDİ'

"Edin Dzeko, Georgios Karaiskakis'ten intikam aldı ve bunu formasındaki Türk bayrağını göstererek yaptı! Dzeko, 34. dakikada düdük çalınmayan pozisyonun faul olduğunu iddia ederek hakeme itirazlarda bulunduğu için yuhalandı. Sonrasında formasındaki Türk bayrağını işaret ederek yuhalanmaların daha da artmasına neden oldu. Yıldız oyuncu, bu hamlesiyle Türkiye'de idol haline geldi. Hatta sosyal medyada hükümetten Dzeko'nun Türk vatandaşlığına geçmesini isteyen çok sayıda Türk vardı"