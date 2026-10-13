Beşiktaş’ın eski stoperi Pedro Franco, yıllar sonra siyah-beyazlı günlerine döndü, içinde kalan iki ukdeyi Türkiye Gazetesi’ne anlattı. Avrupa’da oynama hayalini gerçekleştirdiği Beşiktaş’ta unutulmaz geceler yaşayan Kolombiyalı futbolcu, kariyerinin en iyi dönemlerinden birine ilişkin özlemini ve taraftarla yaşamayı hayal ettiği o anı paylaştı.

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Beşiktaş’ın eski stoperi Pedro Franco, Türkiye Gazetesi’ne verdiği özel röportajda siyah-beyazlıların şampiyonluk yolunda ihtiyaç duyduğu istikrara dikkat çekti. Bilić ile ilişkisini “baba-oğul” sözleriyle anlatan Kolombiyalı futbolcu, Liverpool zaferinden yeni statta oynama özlemine, Beşiktaş taraftarından Davinson Sánchez’e kadar birçok konuda konuştu.

Pedro Franco

Kariyerini Alianza FC’de sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’taki hatıralarını paylaşırken takımın şampiyonluk mücadelesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Franco’nun üzerinde durduğu konu, bireysel yetenekleri ortak bir oyun anlayışında buluşturacak istikrar oldu.

ÖZEL | Pedro Franco, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Beşiktaş’ta içimde kalan iki ukde

“ŞAMPİYONLUK İÇİN ORTAK BİR FUTBOL VİZYONU GEREKİR”

Beşiktaş’ın kaliteli futbolcuları ve teknik direktörleri kendisine çekebilecek güce sahip olduğunu belirten Franco, Süper Lig’deki rekabetin transferlerin ötesinde bir yapılanmayı gerekli kıldığını söyledi:

“Beşiktaş, rekabetçi kadroya ve yüksek kaliteli teknik ekibe sahip. İyi futbolcuları ve teknik direktörleri çekebilecek kapasitede bir kulüp, ancak Türkiye’de üst düzey futbolcuları transfer edecek ve çok rekabetçi kadrolar kuracak kaynaklara sahip başka takımlar da var. Bu nedenle Beşiktaş’ın en büyük meydan okumasının sadece büyük isimleri bir araya getirmek değil, sağlam ve başarılı bir proje inşa etmek için gereken istikrarı bulmak olduğuna inanıyorum. Bireysel kalite önemlidir, ancak bir şampiyonluk kazanmak için bu kalitenin ortak bir futbol vizyonuna hizmet etmesi gerekir.”

ÖZEL | Pedro Franco, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Beşiktaş’ta içimde kalan iki ukde

Kadrodaki kültürel çeşitliliğin ortak bir hedefe yönlendirilmesi hâlinde önemli bir güce dönüşebileceğini ifade eden Franco, takımın karakterinin asıl zor dönemlerde ortaya çıktığını vurguladı:

“Ancak bir sezonun uzun olduğunu ve şampiyonluğun sadece iyi bir başlangıçla belirlenmediğini de unutmamalıyız. 34 maç vardır ve zorluklar, sakatlıklar, form düşüklükleri ve planlandığı gibi gitmeyen maçlar kaçınılmazdır. Bir takımın gücünü asıl o zaman keşfedersiniz.”

Slaven Bilic

“BİLİĆ İLE NEREDEYSE BABA-OĞUL GİBİYDİK”

Franco’nun Beşiktaş yıllarında özel bir yere koyduğu isimlerden biri Slaven Bilić. Hırvat teknik adamla kurduğu bağı anlatan Kolombiyalı stoper, birlikte çalıştığı Şenol Güneş’ten de övgüyle söz etti:

“Bilić ve Güneş, olağanüstü teknik direktörlerdir. Onlarla her zaman karşılıklı büyük saygıya dayalı bir ilişkim oldu. Her biri, Beşiktaş'taki kariyerimin farklı bir aşamasını temsil ediyor ve bana farklı şeyler öğretiyordu. Slaven Bilić ile ilişkim bir bakıma neredeyse baba-oğul ilişkisi gibiydi.”

Şenol Güneş’in kulüpteki başarılı döneme liderlik ettiğini belirten Franco, “Şenol Güneş'e de büyük saygı duyuyorum. Kulübün yeniden yapılanma sürecinde görevi devraldı ve çok yüksek bir seviyeye ulaşıp kazanan bir zihniyet geliştirdiğimiz, son derece başarılı bir dönemde takıma liderlik etti.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş 26 Şubat 2015'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Liverpool'u penaltılarda 5-4 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.

LIVERPOOL GECESİ HAFIZASINDAN SİLİNMİYOR

Beşiktaş’ın 2015’te Liverpool’u UEFA Avrupa Ligi’nden elediği karşılaşma, Franco’nun kariyerindeki unutulmaz anlar arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu, “İstanbul’da büyülü bir gece” diye tanımladığı zaferin kendileri için taşıdığı anlamı şöyle anlattı:

“Beşiktaş için İstanbul’da büyülü bir geceydi. Liverpool seviyesindeki bir kulübü Avrupa kupasından elemek, hem kulüp için hem de takımın içinden bunu deneyimleme fırsatı bulan herkes için çok özel bir şeydi. Avrupa’nın en büyük kulüplerine karşı mücadele edebilecek kapasitede bir takıma sahip olduğumuzu gösterdiğimize inanıyorum.”

O karşılaşmayı tek başına bir galibiyetten daha fazlası olarak gördüğünü belirten Franco, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Liverpool maçını hatırladığımda onu çok daha büyük bir hikâyenin parçası olarak görüyorum: Kalitemizi kanıtladığımız, unutulmaz anlar yaşadığımız ve daha da fazlasını başarmaya çok yaklaştığımız bir Avrupa serüveni. O takımın bir parçası olduğum ve bu deneyimleri serüven boyunca her şeyini ortaya koyan takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple paylaştığım için kendimi şanslı hissediyorum.”

Pedro Franco

İÇİNDE KALAN İKİ UKDE

Franco, Beşiktaş kariyerine dönüp baktığında iki konuda özlem duyduğunu söyledi: Bilić yönetiminde yakaladığı seviyeyi daha uzun süre korumak ve siyah-beyazlıların yeni stadında sahaya çıkmak.

2014/15 sezonunun kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Kolombiyalı savunmacı, o dönemi şu sözlerle değerlendirdi:

“Beşiktaş’taki dönemime geriye dönüp baktığımda, yapabilmiş olmayı çok isteyeceğim şeylerden biri, 2014/15 sezonunda Slaven Bilić yönetiminde ulaştığım seviyeyi daha uzun süre korumaktı. Takımdaki yerimi bulduğum, daha fazla sürekliliğin tadını çıkardığım ve kulüpteki kariyerimin en iyi anlarından bazılarını yaşadığım çok özel bir dönemdi.”

Yeni statta oynama isteğini ise şu sözlerle dile getirdi:

“Beşiktaş’ın yeni stadyumunda oynamayı da çok isterdim. Beşiktaş taraftarının tutkusunu deneyimlemiş biri olarak, bu atmosferi kendi sahalarında, sahadan hissetmenin nasıl bir şey olacağını ancak hayal edebiliyorum.”

“BİR TAKIMDAN FAZLASINI TEMSİL EDİYORSUNUZ”

Franco’nun Türkiye’den taşıdığı en güçlü hatıralardan biri de Beşiktaş taraftarının kulübe bağlılığı. Siyah-beyazlı formanın sorumluluğunu yalnızca maç günlerinde hissetmediğini anlatan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi:

“Beşiktaş’ta oynadığınızda, kulübün hayatlarında temel bir yer kapladığı binlerce insanı temsil ettiğinizi anlarsınız. Bu sadece hafta sonları destekledikleri bir takım değildir; kimliklerinin, duygularının ve diğer insanlarla bağ kurma biçimlerinin bir parçasıdır. Bir oyuncu olarak bu durum, bu kadar çok insan için çok şey ifade eden bir formayı giymenin sorumluluğunu hissetmenizi sağlar.”

Bu bağlılığın tribünlerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Franco, “Bu tutku stadyumla da sınırlı değildir. Bunu sokaklarda, Beşiktaş semtinde ve taraftarların takımı karşılama ve destekleme biçiminde de hissedebilirsiniz.” dedi.

ÇOCUKLUK HAYALLERİ BEŞİKTAŞ’TA GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş’a transferini hayatının dönüm noktalarından biri olarak gören Franco, siyah-beyazlı kulübün kendisine Avrupa futbolunun kapılarını açtığını ifade etti:

“Beşiktaş’a katılmak hem kişisel hem de profesyonel anlamda hayatımda büyük bir dönüm noktası oldu. Beşiktaş’taki zamanım, çocukluğumdan beri kurduğum bazı hayalleri gerçekleştirmeme imkân tanıdı: Avrupa’da oynamak, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi büyük organizasyonlarda mücadele etmek ve beni Kolombiya Milli Takımı için değerlendirilebilir hale getiren bir seviyeye ulaşmak.”

Türkiye’de geçirdiği yılların kendisine saha dışında da çok şey kattığını belirten Franco, “Geriye dönüp baktığımda, kulübün bana verdiği fırsat, yol boyunca bana eşlik eden insanlar ve Türkiye’nin hem bir futbolcu hem de bir insan olarak bana öğrettiği her şey için minnet duyuyorum.” diye konuştu.

SÜPER LİG’İ FARKLI KILAN ATMOSFER

Süper Lig’in uluslararası tecrübeye sahip futbolcuları ve yetenekli yerli oyuncularıyla önemli bir kaliteye ulaştığını söyleyen Franco, ligin dünyadaki yerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bana göre Süper Lig, Avrupa’nın beş büyük liginin hemen ardından dünya futbolundaki en önemli liglerden biridir. Bu ligde uluslararası alanda geniş deneyime sahip, birçoğu milli takımlarının düzenli oyuncusu olan ve lige tecrübe, kalite ve saygınlık katan futbolcular bulabilirsiniz. Türkiye, ayrıca yüksek teknik kapasiteye sahip olan yerli oyunculara da sahiptir.”

Franco’ya göre Türk futbolunun ayırt edici özelliklerinden biri de taraftarların oluşturduğu atmosfer:

“Türk futbolunu özel kılan bir şey varsa, o da tüm ülke genelinde maçı çevreleyen atmosferdir. Taraftarların tutkusu ve tribünlerdeki görsel şölen, her maçı benzersiz bir deneyim haline getirir.”

Davinson Sánchez

DAVINSON SÁNCHEZ’E DESTEK: “KALİTESİNİ KANITLADI”

Franco, Galatasaray forması giyen vatandaşı Davinson Sánchez’in performansını da değerlendirdi. Kolombiyalı savunmacının kazandığı kupaların, kendisinden bekleneni verdiğini gösterdiğini söyledi:

“Sánchez, Türkiye’de bir kazanan olmuştur. Galatasaray’a katıldığından bu yana üç Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupası kazandı. Bu başarıların, kulübün beklentilerini karşıladığını gösterdiğine inanıyorum.”

Sánchez’in Kolombiya Milli Takımı’nın önemli liderlerinden biri olduğunu vurgulayan Franco, taraftarlara da seslendi:

“Davinson, kalitesini ve en üst seviyede rekabet etme yeteneğini zaten kanıtladı. Taraftara mesajım, onu desteklemeye devam etmeleri, saygı çerçevesinde ondan en iyisini talep etmeleridir. Ayrıca onun gibi tecrübe, karakter ve bağlılığa sahip bir oyuncunun takımda bulunmasının önemini takdir etmeleri de gerekiyor.”

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