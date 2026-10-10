ÖZEL│Süper Lig'in eski yıldızı Okaka, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Beşiktaş istedi, izin vermediler

Başakşehir forması giydiği dönemde attığı jeneriklik gollerle Süper Lig'e damgasını vuran Stefano Okaka, Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli İtalyan santrfor; kariyeri, Türk futbolunun kalitesi, transfer itirafları, Vincenzo Montella ve Victor Osimhen hakkında çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

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Roma altyapısından yetişen ve Serie A’da adından söz ettiren Stefano Okaka, 2021-2023 yılları arasında Başakşehir forması giydi. Turuncu-lacivertli ekiple çıktığı 69 maçta 19 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek taraftarların gönlünde taht kuran İtalyan golcü, Türk futbolunda unutulmaz bir iz bıraktı. Başarılı futbolcu, Süper Lig serüveni başta olmak üzere hakkındaki merak edilenlerle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

“AVRUPA’NIN EN İYİLERİNDEN”

Kariyeri boyunca Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İtalya ve Belçika gibi önemli liglerde forma giyen Okaka, Süper Lig'in kalitesi hakkında, "Türkiye Süper Lig'i şu anda mükemmel bir seviyede. Liginiz bünyesinde çok iyi oyuncular ve muhteşem kulüpler barındırıyor. Bence Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olarak kabul edilebilir." dedi.

Başakşahir, Eylül 2021'de Stefano Okaka’yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

“TARAFTARLAR İNANILMAZ TUTKULU”

Türk futbolundaki taraftar coşkusuna ve stadyum atmosferine ayrı bir parantez açan İtalyan futbolcu, büyük kulüplerin maçlarındaki baskıyı şu sözlerle anlattı:

Türkiye'deki atmosfer ve taraftarlar inanılmaz; dünyanın en iyileri arasında yer alan stadyumlar var ve buralarda oynamak eşsiz bir deneyim. Bu kulüplerde baskı muazzamdır; çünkü milyonlarca taraftara sahiptirler ve taraftar desteği inanılmaz derecede tutkuludur. Stadyumlarında oynamak her zaman bir şölen havasındadır, zira taraftarlar her şeyi özel kılar.

“HEPSİ HARİKA GOLLERDİ”

Başakşehir formasıyla dört büyüklere karşı oynadığı maçlarda kaydettiği golleri unutamadığını belirten başarılı santrfor, en özel anlarıyla ilgili olarak, "Büyük takımlara karşı birçok gol attım ve bundan büyük keyif aldım. En güzelleri; Galatasaray'a karşı kendi sahalarında attığım röveşata golü ve Beşiktaş'a karşı kaydettiğim iki goldü (ki o, takımdaki ilk maçlarımdan biriydi). Hepsi harika gollerdi. Ayrıca İstanbul'daki insanlar beni gerçekten çok sevmişti." ifadelerini kullandı.

Nijerya asıllı İtalyan eski futbolcu, Temmuz 2026'dan itibaren kulüpsüz.

“BEŞİKTAŞ NE PAHASINA OLURSA OLSUN İSTEDİ”

Süper Lig'de oynadığı dönemde büyük kulüplerin transfer listesinde yer aldığını doğrulayan 37 yaşındaki golcü, Beşiktaş ile ilgili transfer sürecini şu sözlerle netleştirdi:

Evet, doğru; Beşiktaş beni ne pahasına olursa olsun istiyordu ancak Başakşehir gitmeme izin vermedi; çünkü kulüp adına zorlu bir dönemin ardından yeniden Avrupa'ya dönmemiz gerekiyordu ve bunu başardık.

“KALICI BİR ESER BIRAKTI”

A Milli Takımımızın dün yollarını ayırdığı teknik direktör Vincenzo Montella hakkında da konuşan yıldız futbolcu, şöyle devam etti:

Vincenzo, benim arkadaşımdır; Roma'da birlikte oynamıştık. Harika bir forvetti ve şimdi de çok iyi bir teknik direktör. Bence, çok güçlü ve yetenekli oyunculara sahip olan milli takımı çok üst bir seviyeye taşıdı. Elbette futbolda işler böyledir; bazen iyi gider, bazen kötü... Ancak hangi kararı verirse versin, ortaya koyduğu eser kalıcı olacaktır.

“OSIMHEN, DURDURULAMAZ BİR OYUNCU”

İtalya Ligi'nde de rakip olduğu Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında övgü dolu ifadeler kullanan tecrübeli santrfor, son olarak şöyle konuştu: "Osimhen için söylenecek söz yok; o, dünyanın en iyi üç forvetinden biri; durdurulamaz bir oyuncu." dedi.

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