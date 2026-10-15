ÖZEL│Almanya'da Hoffenheim maçı için çarpıcı yorumlar: Beşiktaş açık ara favori

UEFA Avrupa Ligi’ne 4-1’lik Marsilya zaferiyle başlayan Beşiktaş, ikinci hafta maçında bugün Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak. Formda ve baskıcı oyununa güvenen Vincenzo Italiano ve öğrencileri, 3 puana kilitlendi. Hoffenheim’ı takip eden Alman futbol muhabirleri, zorlu mücadele öncesi her iki tarafın avantajlı yönlerine dair Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Meslektaşlarımız, karşılaşmada favori olan takımı açıkladı.

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Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Beşiktaş, son 5 maçtaki 12 puanlık performansını Hoffenheim karşısında taçlandırmak istiyor. Bundesliga ekibine karşı galibiyetten başka bir ihtimali düşünmeyen siyah-beyazlılarda teknik heyet tüm planlarını zafer üzerine kurdu. Rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Kara Kartal, taktik provalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti. Alman gazeteciler, zorlu 90 dakika öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

“BAŞINI DERDE SOKTU”

Almanya Ligi’nde 5 maçta 3 puan alan Hoffenheim’ın performansına değinen Kicker Sport Magazin muhabiri Michael Pfeifer, “Hoffenheim aldığı mağlubiyetlerin çoğunda maçın uzun bölümlerinde üstün olan taraftı; ancak ya net fırsatları gole çeviremedi ya da talihsiz kendi kalelerine attıkları goller veya önlenebilir kırmızı kartlar yüzünden başını derde soktu.” dedi.

Leandro Trossard

“BUNALTICI OYUN YETENEĞİ VAR”

Köklü kulübün kadro kalitesinden bahseden Pfeifer, “Lig tablosunun üst sıralarında rekabet edebilecek ve Avrupa Ligi'nde de varlık gösterebilecek kaliteye kesinlikle sahip. Son derece bunaltıcı bir baskı oyunu sergileme ve hızla hücuma geçme becerisi var. Bu performans seviyesini maçların geneline istikrarlı bir şekilde yaymakta zorlandılar. Özgüven tazeleyecek bir sonuca ve daha yüksek bir verimliliğe ihtiyaçları var. Belki de Andrej Kramarić’in dönüşü, aranan yanıtı sağlayacaktır. Antrenör Ilzer'in ona şimdi bir şans vermesi gayet muhtemel.” diye konuştu.

“DAGHIM VE OZAN’A DİKKAT!”

Takımın tehlikeli yönlerine ve teknik direktör Ilzer'in oyuncularına etkisine dikkat çeken Alman gazeteci, şöyle devam etti:

Erken karşı pres bir güçtür; takım, rakibini kendi yarı alanına hapsedebilir ve yoğun bir baskı uygulayabilir. Hoffenheim ayrıca kontra ataklar (Daghim) ve duran toplar (Kabak) aracılığıyla da tehlike oluşturuyor. Bununla birlikte, zaman zaman koordinasyonlarının bozulduğu ve rakibe tehlikeli boşluklar bıraktıkları anlar da sıkça yaşanıyor. Oliver Baumann, kaptan ve kilit bir lider olarak tartışılmaz bir konuma sahip. Teknik direktör Ilzer'in konumunda bir sarsıntı yok ve takım üzerindeki kontrolü gayet sağlam. Oyuncular, tıpkı kulüp yönetimi gibi, kendisine ve izlenen yola tam destek veriyor.

“BELİRGİN AVANTAJ BEŞİKTAŞ'TA”

Karşılaşmada avantajlı olan tarafı vurgulayan meslektaşımız, “Beşiktaş, üstün bireysel yeteneklere sahip önemli oyuncular barındırıyor. Maça açık ara favori olarak çıkıyor; zira takım tüm kulvarlarda sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve oldukça sağlam bir kadroya sahip. Bu durum, yaşadıkları mağlubiyet serisi nedeniyle istikrarsız ve dolayısıyla savunmasız bir görüntü çizen Hoffenheim karşısında onlara belirgin bir avantaj sağlıyor. Yine de Hoffenheim, uzun süredir hasret kaldığı o iyi gününde olmayı başarırsa, neredeyse her rakibini darmadağın edebilecek kapasiteye sahip.” tespitinde bulundu.

“TÜRKİYE İLE KIYASLANAMAZ”

Son olarak stadyumdaki atmosferden bahseden Prefier, sözlerini şöyle tamamladı:

Hoffenheim'daki atmosfer, örneğin Türk stadyumundakilerle kıyaslanamaz. Elbette Hoffenheim taraftarları takımlarını ateşliyor; ancak Sinsheim, gürültüden adeta bir kazana dönmüş bir yer sayılmaz.

“ASLLANI’YE UMUT BAĞLANDI”

Hoffenheim’ın kadro yapılanmasına vurgu yapan Sport1 muhabiri Tim Baake, “Sezon öncesinde kadro hem kalite hem de nicelik açısından Avrupa kupalarında mücadele edebilecek kadar derin görünüyordu. Oliver Baumann ve Andrej Kramaric gibi oyuncular, takıma liderlik etmeleri beklenen gerçek Hoffenheim efsaneleridir. Ancak Hoffenheim, sezonun başlarında bir düşüş sarmalına girdi. Belirsizliklerin gölgelediği bir takımda, yeni Alman milli oyuncu Bambase Conte şu sıralar formunun zirvesinde. Geçen yaz bir transfer fırtınasının merkezinde yer alan Fisnik Asllani'ye de büyük umutlar bağlanıyor.” şeklinde konuştu.

Vincenzo Italiano

“KONTRAATAKLAR BÜYÜK TEHDİT”

Bundesliga ekibinin güçlü yönlerine dikkat çeken Baake, “Takım, teknik direktör Christian Ilzer'in göreve gelmesinden bu yana yerleşen fiziksel oyun tarzı ve yoğunluğuyla tanınıyor. Bu durum genellikle keyif veren bir oyunla sonuçlanır. Takım, kontrataklarda en büyük tehdidi oluşturuyor. Diğer yandan bu sezon savunma anlamında güçsüz bir görüntü sergiledi. Çok fazla bireysel hata, çok fazla gol yenmesine yol açıyor. Bundesliga'da henüz kalesini gole kapatabilmiş değil.” dedi.

“NÜBEL EN İLGİ ÇEKİCİ İSİM”

Siyah-beyazlıların kadrodaki seviyesinin altını çizen Alman gazeteci, şöyle konuştu:

Beşiktaş’ın kadrosuna büyük bir saygı duyuluyor. Kadroda özellikle Almanya'da da gayet iyi tanınan Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard gibi pek çok önemli oyuncu yer alıyor. Alman perspektifinden bakıldığında, kaleci Alexander Nübel kuşkusuz en ilgi çekici oyuncu. Geçen sezon, Sinsheim’da Hoffenheim’a karşı oynanan ve beraberlikle sonuçlanan maçta VfB Stuttgart’ın kalecisi olarak öne çıktı ve Hoffenheim’ın sezon sonunda Şampiyonlar Ligi için ihtiyaç duyduğu kritik puanları alamamasına yol açtı.

Alexander Nübel

“ÖZ GÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR”

Genel performansa göre karşılaşmada öne çıkması muhtemel takıma değinen Tim Baake, son olarak şunları söyledi:

Bence favori Beşiktaş; çünkü Hoffenheim, Bundesliga'da geride kalan 5 haftada yalnızca bir galibiyet alabildi. Hoffenheim, başarıların sabun köpükleri gibi olduğunu acı bir şekilde fark etti. Takım şu an öz güven eksikliği yaşıyor; bunun bir nedeni de şimdiye dek öne geçtikleri pek çok maçta üstünlüklerini koruyamamış olmaları.

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