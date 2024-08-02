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Paris'te tarihi gece! Altın madalya kazanan Avustralya, yeni bir rekora imza attı

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Paris&#039;te tarihi gece! Altın madalya kazanan Avustralya, yeni bir rekora imza attı

Spor Haberleri

Avustralya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 4x200 metre serbest kategorisinde Çin'e ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 4x200 metre serbest kategorisinde finaller yapıldı.

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Avustralya, 7 dakika 38 saniye 8 saliselik derecesiyle Çin'e ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı.

Paris'te tarihi gece! Altın madalya kazanan Avustralya, yeni bir rekora imza attı - 1. Resim

Yarışlarda 7 dakika 40 saniye 86 saliselik derece elde eden ABD gümüş madalya kazanırken, son olimpiyat şampiyonu Çin, 7 dakika 42 saniye 34 saliseyle bronz madalya elde etti.

Altın madalya kazanan Avustralya, 27 Temmuz 2023'te 7 dakika 37 saniye 50 saliselik derecesiyle dünya rekorunu da kırmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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