Paris'te tarihi gece! Altın madalya kazanan Avustralya, yeni bir rekora imza attı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Avustralya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 4x200 metre serbest kategorisinde Çin'e ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 4x200 metre serbest kategorisinde finaller yapıldı.
Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Avustralya, 7 dakika 38 saniye 8 saliselik derecesiyle Çin'e ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı.
Yarışlarda 7 dakika 40 saniye 86 saliselik derece elde eden ABD gümüş madalya kazanırken, son olimpiyat şampiyonu Çin, 7 dakika 42 saniye 34 saliseyle bronz madalya elde etti.
Altın madalya kazanan Avustralya, 27 Temmuz 2023'te 7 dakika 37 saniye 50 saliselik derecesiyle dünya rekorunu da kırmıştı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor