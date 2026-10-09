Rakip Çaykur Rizespor: Fenerbahçe'de tek eksik var

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'inci haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekipte tek eksik bulunuyor.

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, milli maçlar için verilen aranın ardından 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yapacak.

Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertliler, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla yenerek yeniden zirve yarışına dahil oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 10 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Yaşadığı sakatlığın ardından Avusturya'da ameliyat edilen Mert Müldür, yarın oynanacak maçta sarı-lacivertli takımı yalnız bırakacak.

Mert Müldür, bu sezon 6 maçta 282 dakika süre aldı.

MERT HAKAN'IN CEZASI BİTTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara dönebilecek. Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde uzun bir aradan forma şansı bulacak.

MİLLİ ARADA AZERBAYCAN'A GİTTİ

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Azerbaycan'da bir de hazırlık maçı oynadı. Azerbaycan'ın Turan Tovuz ekibiyle karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'da olacak.

Vedat Muriqi

Eyüpspor karşısında fileleri 4 defa havalandıran Muriqi, Rize deplasmanında ilk 11'e yakın. Milli arada takımı Belçika'yla iyi bir performans ortaya koyan Lukaku da Kartal'ın gol yollarındaki kozlarından biri olarak forma bekleyecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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