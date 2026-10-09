Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Rakip Çaykur Rizespor: Fenerbahçe'de tek eksik var

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'inci haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekipte tek eksik bulunuyor.

Kaydet
|

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, milli maçlar için verilen aranın ardından 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yapacak.

Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertliler, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla yenerek yeniden zirve yarışına dahil oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 10 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.
Başlık ResmiFenerbahçe, Süper Lig'de 10 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Yaşadığı sakatlığın ardından Avusturya'da ameliyat edilen Mert Müldür, yarın oynanacak maçta sarı-lacivertli takımı yalnız bırakacak.

Mert Müldür, bu sezon 6 maçta 282 dakika süre aldı.
Başlık ResmiMert Müldür, bu sezon 6 maçta 282 dakika süre aldı.

MERT HAKAN'IN CEZASI BİTTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara dönebilecek. Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde uzun bir aradan forma şansı bulacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi: Gözler İsmail Kartal'a çevrildi

MİLLİ ARADA AZERBAYCAN'A GİTTİ

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Azerbaycan'da bir de hazırlık maçı oynadı. Azerbaycan'ın Turan Tovuz ekibiyle karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'da olacak.

Vedat Muriqi
Başlık ResmiVedat Muriqi

Eyüpspor karşısında fileleri 4 defa havalandıran Muriqi, Rize deplasmanında ilk 11'e yakın. Milli arada takımı Belçika'yla iyi bir performans ortaya koyan Lukaku da Kartal'ın gol yollarındaki kozlarından biri olarak forma bekleyecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Mourinho
SPOR

Mourinho'dan Fenerbahçe sözleri ve Türk hakemleri cevabı: Skandal oldu
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.