Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski kalecisi Santiago Canizares, Vinicius Junior'un takımdaki durumunu yorumladı. Canizares, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Avrupa maçlarında süre almasının arkasında bir transfer hesabı olduğunu iddia etti.

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İspanya LaLiga devi Real Madrid'in eski file bekçisi Santiago Canizares, teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldız oyuncu Vinicius Junior'a UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında forma vermesini değerlendirdi.

Bu sezon 13 maça çıkan Vinicius Junior, 915 dakikada 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

"ARADIĞI ŞEY BİR KULÜBÜN ALMASI"

Cadena COPE radyosuna konuşan Canizares, "Mourinho, Vinicius'u bir vitrin olarak kullanmak için Şampiyonlar Ligi'nde oynatıyor. Mourinho'nun aradığı şey, bir kulübün gelip Vinicius'u alması" ifadelerini kullandı.

İlk 11'deki yerini Yan Diomande'ye kaptıran Vinicius'un, geleceğinin önümüzdeki aylarda Real Madrid'de masaya yatırılması bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun takımdaki rolü, Mourinho'nun kadro tercihleriyle birlikte yeniden tartışmaya açıldı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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