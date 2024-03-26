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Haberler > Spor > Real Madrid'in Arda Güler raporu şoke etti! Carlo Ancelotti disiplinsiz hareketlerinden rahatsız

Real Madrid'in Arda Güler raporu şoke etti! Carlo Ancelotti disiplinsiz hareketlerinden rahatsız

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Real Madrid&#039;in Arda Güler raporu şoke etti! Carlo Ancelotti disiplinsiz hareketlerinden rahatsız

Spor Haberleri

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Arda Güler hakkında İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Güler'in 'disiplinsiz' hareketleri nedeniyle uyarı aldığı haberi kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

Arda Güler hakkında İspanyol basınında flaş iddia. Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlıklar başlayan Madrid kariyerinde süre bulamamaktan şikayetçi.

Geçtiğimiz günlerde Celta Vigo karşısında attığı gol ve Osasuna deplasmanında yaptığı orta sahadan gol denemesiyle çok konuşulan Arda Güler hakkında Revelvo adlı bir internet sitesi çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"DİSİPLİNSİZ TAVIRLARA UYARI"

İnternet sitesi Güler'in, yeteri kadar süre bulmadığı ve disiplinden uzak hareketler yaptığı için de takım içindeki bazı kişiler tarafından Ancelotti'ye ve kulübe raporlandığı iddia etti. 

Real Madrid'in Arda Güler raporu şoke etti! Carlo Ancelotti disiplinsiz hareketlerinden rahatsız - 1. Resim

Fazla süre alamaması nedeniyle bunalıma girdiği ve bu hareketlerinin birer isyan olarak algılandığını söyleyen site, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de bu tavırlardan rahatsız olduğunu belirtti. 

"KENDİNE GELDİ"

Aldığı uyarı sonrası kendisine çeki düzen veren Güler'in görevine odaklanmış ve motive olmuş durumda olduğu detayı da haberde yer aldı.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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