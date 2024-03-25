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Vincenzo Montella'dan Avusturya - Türkiye maçı öncesi açıkladı! Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

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Vincenzo Montella&#039;dan Avusturya - Türkiye maçı öncesi açıkladı! Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

Spor Haberleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçına göre Avusturya karşısında farklı bir ilk 11 tercih edebileceğini söyledi. Montella, "Macaristan maçına göre değişiklikler görebilirsiniz. Farklı futbolcuları da başlatmak istiyorum. Cesaretli, sonuna kadar maçı kovalayan takımımızı görmek istiyorum." dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Takım yarın Avusturya ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİKLİKLER GÖREBİLİRSİNİZ"

Avusturya maçıyla ilgili sözlerine başlayan Montella, "Macaristan maçına göre değişiklikler görebilirsiniz. Farklı futbolcuları da başlatmak istiyorum. Cesaretli, sonuna kadar maçı kovalayan takımımızı görmek istiyorum. Son 20 metrede isabetli olan tarafın biz olmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Avusturya ve Macaristan milli takımlarının farklı oyun formasyonlarına sahip olduğunu belirten Montella, "Şöyle söylemek lazım. İki farklı takım. Oyun kurarken kurguları farklı. Baskı yemediklerinde 3+1 formasyonuyla oyun kurmaya meyilliler. Son 3-4 maçtır yenilmeyen ve gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

"ÇOK DEĞERLİ 3 OYUNCUDAN BAHSEDİYORUZ"

Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun'la ilgili soruyu cevaplayanVincenzo Montella'dan Avusturya - Türkiye maçı öncesi açıkladı! Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? - 1. Resim Montella şunları söyledi, "Bazen unutuyoruz ama Avrupa Şampiyonası'nda en genç takımlardan biri olacağız. Hoca olarak her zaman deneyim kazanmalarını istiyorum. Hem bizimle zaman geçirerek hem de süre vererek ama biliyorsunuz ki kendi kulüplerinde alan ve zaman bulmaları gerekiyor, yeteneklerini geliştirebilsinler. Çok değerli 3 oyuncudan bahsediyoruz ve benim tarafımdan şöyle bir düşünce var, sadece şimdi değil gelecekte de çok iyi oyuncular olacaklar. İyi durumdalar ve antrenmanlara devam ediyorlar."

MONTELLA'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÖVGÜ

Hakan Çalhanoğlu'nun kulüp ve milli takımdaki performansıyla ilgili soruya Montella, "Hakan Çalhanoğlu son maçta en iyi maçını oynadı milli takımdaki. Çok iyi bir oyuncuya sahibiz Böyle şampiyon oyuncular eleştiriye açık oluyorlar ve bunun normal olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir futbolcu ve dünya standartlarında bir orta saha olduğunu söyleyebilirim." cevabını verdi.

Avrupa Şampiyonası kadrosu ve ilk 11'e ilişkin Montella, "Aslında şöyle söylemek lazım, dürüst olmak gerekirse tahminde bulunmak zor. Çok büyük bir oyuncu grubuna sahibiz. Sezon bittiğinde bazı oyuncularımız 60 maça çıkmış olacak. İdeal 11 modern futbolda yoktur. Oynanan maçların temposu çok farklı. Bir kadroda sadece 11 oyuncu olmuyor. Mayıs ayının sonunda da umarım hiçbir oyuncumuz da problem olmaz ve en iyi kararları vermeye çalışacağız." açıklamasında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Spor
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