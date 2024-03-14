Rekor transfere adım adım! Jorrel Hato için 100 milyon euro! Ahmetcan Kaplan ile göz doldurdular

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: - 14 Mart 2024 15:10 - Güncelleme: 14 Mart 2024 15:14 - Güncelleme:

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Hollanda ekibi Ajax'ın 18 yaşındaki stoperi Jorrel Hato için Avrupa devleri sıraya girdi. Tarzıyla Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'a benzetilen genç yıldız için 100 milyon euro talep ediliyor.