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Haberler > Spor > Rekor transfere adım adım! Jorrel Hato için 100 milyon euro! Ahmetcan Kaplan ile göz doldurdular

Rekor transfere adım adım! Jorrel Hato için 100 milyon euro! Ahmetcan Kaplan ile göz doldurdular

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Rekor transfere adım adım! Jorrel Hato için 100 milyon euro! Ahmetcan Kaplan ile göz doldurdular
Ajax, Jorrel Hato, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / -

Hollanda ekibi Ajax'ın 18 yaşındaki stoperi Jorrel Hato için Avrupa devleri sıraya girdi. Tarzıyla Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'a benzetilen genç yıldız için 100 milyon euro talep ediliyor.

Bu sezon Hollanda Ligi'nde beklenen performansı sergileyemeyen Ajax, şampiyonluk yarışından erken kopmuştu.

Avrupa futboluna yetiştirdiği yıldızlarla bilinen Ajax, zor geçen bir sezonda bir futbolcu daha parlatıyor.

Performansıyla göz dolduran Jorrel Hato, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

Rekor transfere adım adım! Jorrel Hato için 100 milyon euro! Ahmetcan Kaplan ile göz doldurdular - 1. Resim

HATO İÇİN 100 MİLYON EURO

Trabzonspor'un eski futbolcusu Ahmetcan Kaplan ile beraber oynayan Hato'ya İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yakın ilgi gösterdiği konuşuluyor.

Oyun tarzıyla Virgil van Dijk'a benzetilen Hato için en az 100 milyon euro istendiği öğrenildi.

Ajax ile Mayıs 2023'te profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki savunmacı, bu sezon 37 maça çıktı.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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