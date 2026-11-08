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Spor

Rekora 1 kaldı: Galatasaray, evinde 41 maçtır yenilmiyor

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Rekora 1 kaldı: Galatasaray, evinde 41 maçtır yenilmiyor
Başlık ResmiRekora 1 kaldı: Galatasaray, evinde 41 maçtır yenilmiyor

Amed Sportif’i 4-3 yenen Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 41 maça çıkararak kulüp rekorunu egale etti. Daha önce Başakşehir’deyken bu rekoru sonlandıran teknik direktör Okan Buruk, milli aranın ardından Samsunspor maçında da yenilmezse sarı-kırmızılılarda yeni bir rekor yazacak.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Gol düellosu şeklinde geçen maçta sahasında takipçisi Amed Sportif'i 4-3 mağlup eden Galatasaray, ligde evindeki yenilmezlik rekorunu egale etti. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, bu mücadelenin ardından oynadığı 41 maçta kaybetmedi.

Galatasaray bu süreçte 33 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Okan Buruk'la rekora koşan sarı kırmızılıların önceki rekorunu sonlandıran isim ise yine Okan Buruk olmuştu.

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Galatasaray, ligde 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık dönemde kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu lacivertlileri çalıştıran Okan Buruk sonlandırmıştı.

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SAMSUN'U DA YENERSE

Sarı kırmızılılar millî aranın ardından evinde Samsunspor'a da yenilmezse Buruk'la yeni bir rekor yazacak. Aslan bu sezon ligde iç sahada 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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