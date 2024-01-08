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    Rıdvan Dilmen canlı yayında duyurdu! Süper Lig'de yabancı sınırı ve Türkiye Kupası formatı değişti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de uygulanacak yeni yabancı sınırı ve Türkiye Kupası'nda değişiklikler olacağını açıkladı. İşte yeni sezonda Türk futbolunu bekleyen değişikler...

    Rıdvan Dilmen canlı yayında duyurdu! Süper Lig&#039;de yabancı sınırı ve Türkiye Kupası formatı değişti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda uygulanacak yabancı sınırı ve Türkiye Kupası için harekete geçti.

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, federasyonun planlarını canlı yayında açıkladı.

    TV8,5 kanalına konuşan Dilmen, "Kupa maçlarında bir ton takım var. Şimdi burada da sayıyı düşürüyorlar. Takım sayısını 24'e düşürüyorlarmış. 6 tane 4 takımlı gruplar. Grupta 3 maç oynayacaklar. Sonra da çeyrek final, yarı final ve final." ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Dilmen canlı yayında duyurdu! Süper Lig'de yabancı sınırı ve Türkiye Kupası formatı değişti

    SÜPER LİG'DE YENİ YABANCI KURALI BELLİ OLDU 

    Süper Lig'de yabancı sınırının 12 olacağını belirten Rıdvan Dilmen, "Yabancıyla ilgili düşündükleri, kulüplerin de muhtemelen okeyledikleri bence çok sağlıklı bir karar. 12 yabancı, 30 kişilik kadro 26 kişi olacak ama 12 yabancı. İster 11 tane oynat, ister 5 tane oynat. Bence ekonomik olarak da fena değil. 21 yaş altı 3 tane yerli alabilirsiniz 26'ya ek olarak da..." açıklamasında bulundu.

    Rıdvan Dilmen canlı yayında duyurdu! Süper Lig'de yabancı sınırı ve Türkiye Kupası formatı değişti

    SÜPER KUPA NE ZAMAN OYNANACAK?

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı için de konuşan Rıdvan Dilmen, "Süper Kupa'yla ilgili, federasyon 25 Ocak'ta düşünüyor olabilir. Perşembeye geliyor. 1-2 hafta kaydırmak istiyorlar bildiğim kadarıyla, 19 Mayıs değil, 26 Mayıs. Orayı kaydıralım diye düşünüyorlar. Ali Bey ve Okan Hoca'yı dinledim, bence doğru bir tez o, Mart ayında seçimden önce cuma falan oynayabiliriz dediler ya mantıklı geldi bana, iki takım da okey diyebilir diye düşünüyorum. Federasyon karışmasın Allah aşkına bu sefer." sözlerini dile getirdi.

    Süper KupaRıdvan DilmenSüper Lig
    Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen canlı yayında duyurdu! Süper Lig'de yabancı sınırı ve Türkiye Kupası formatı değişti
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