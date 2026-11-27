İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1'inci Lig yayın ihalesinin 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacağını duyurdu.

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TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezonu kapsayan yayın haklarının devrine ilişkin ihale, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecektir" denildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ihalenin, Yayın İhale Komisyonu'nun gözetiminde ve noter huzurunda kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacağı belirtildi.

YENİ İHALE 5 YILLIK

Mevcut yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un 182 milyon dolar karşılığında kazandığı ihale, 2026-2027 sezonu sonunda bitecek. Yeni ihale, 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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