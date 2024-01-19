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    Roma'dan ayrılan Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! Portekizli hoca rekor ücret kazanacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Geçtiğimiz günlerde Serie A ekibi Roma'dan ayrılan Jose Mourinho, ara vermeden yeni işine başlamayı planlıyor. Portekizli hocanın hangi takıma imza atacağı ortaya çıktı.

    Roma&#039;dan ayrılan Mourinho&#039;nun yeni adresi belli oldu! Portekizli hoca rekor ücret kazanacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İtalya'da bu sezon beklentilerin altında kalan Jose Mourinho, Roma'dan ayrıldı.

    Sözleşmesi feshedilen Portekizli hocanın ara vermeden yeni bir takımın başına geçeceği öğrenildi.

    Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile görüştüğü iddia edilen Mourinho'nun teklifi kabul edebileceği konuşuluyor.

    Deneyimli antrenörün senelik 10 milyon euro maaş kazanabileceği iddia ediliyor.

    Roma'dan ayrılan Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! Portekizli hoca rekor ücret kazanacak

    MOURINHO SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

    Gelecek hafta Riyad'a gitmesi beklenen 60 yaşındaki hocanın bir görüşme yapacağı belirtildi.

    Roma'ya Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho, toplam 138 maça çıktı.

    Söz konusu karşılaşmalarda 68 galibiyet, 30 beraberlik ve 40 yenilgi alan Portekizli hoca maç başı 1.7 puan ortalaması tutturdu.



    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MourinhoRoma
    Haberler > Spor > Roma'dan ayrılan Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! Portekizli hoca rekor ücret kazanacak
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