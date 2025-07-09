Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı! İşte 1'inci Eleme Turu sonuçları...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 10:11 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 10:16 - Güncelleme:

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu, 8 Temmuz Salı akşamı oynanan 10 karşılaşmayla başladı. 1'inci Eleme Turu mücadelesi, bugün oynanacak 4 müsabaka ile sona erecek.

Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu ilk maçları, 10 müsabakayla başladı. Kupa 1'de rövanş karşılaşmaları 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Devler Ligin'de 1'inci Eleme Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle: KuPS Kuopio (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 1-0 Iberia (Gürcistan)-Malmö (İsveç): 1-3 Noah (Ermenistan)-Buducnost (Karadağ): 1-0 Levadia Tallinn (Estonya)-RFS (Letonya): 0-1 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-1 The New Saints (Galler)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-0 Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 1-0 Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-3 Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda): 1-0 Virtus (San Marino)-Zrinjski (Bosna Hersek): 0-2 İlgili Haber Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş