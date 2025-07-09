Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı! İşte 1'inci Eleme Turu sonuçları...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu, 8 Temmuz Salı akşamı oynanan 10 karşılaşmayla başladı. 1'inci Eleme Turu mücadelesi, bugün oynanacak 4 müsabaka ile sona erecek.
Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu ilk maçları, 10 müsabakayla başladı. Kupa 1'de rövanş karşılaşmaları 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Devler Ligin'de 1'inci Eleme Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
KuPS Kuopio (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 1-0
Iberia (Gürcistan)-Malmö (İsveç): 1-3
Noah (Ermenistan)-Buducnost (Karadağ): 1-0
Levadia Tallinn (Estonya)-RFS (Letonya): 0-1
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-1
The New Saints (Galler)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-0
Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 1-0
Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-3
Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda): 1-0
Virtus (San Marino)-Zrinjski (Bosna Hersek): 0-2