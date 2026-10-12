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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı: İşte maç programı

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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı: İşte maç programı
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı: İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları, 13 Ekim Salı ve 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk temsilcilerinden Galatasaray, 13 Ekim Salı günü sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi.
Başlık ResmiGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi.

Devler Ligi'nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

13 Ekim Salı
19.45 Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz)

19.45 Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - Barcelona (İspanya)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda)

22.00 Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı.
Başlık ResmiFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı.

14 Ekim Çarşamba
19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya)

19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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