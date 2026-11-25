Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk bu gece Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçında yaşanacak. Futbolculuğu döneminde de hem rakip hem takım arkadaşı olan temsilcimiz Fenerbahçe’nin teknik patronu Emre Belözoğlu ile Shakhtar’ın başındaki Arda Turan, Londra’da bu defa teknik adam olarak karşı karşıya gelecek.

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Türk futbolu adına bu gece tarihî bir gece olacak. İki Türk teknik adam Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez karşı karşıya gelecek. Arda Turan’ın ekibi Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Stamford Bridge Stadı’nda kozlarını paylaşacak. İki isim yıllarca A Millî Futbol Takımı’nda birlikte mücadele etti. İkili, 2012 yılında Atletico Madrid’in forması altında UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı. Ve ikili için o dönemde İspanya basınında “Türk Kardeşler” lakabı takılmıştı.

EV SAHİBİ SHAKHTAR OLSA DA...

Takımların durumuna baktığımızda ise her ikisi için de çok kritik bir maç… Temsilcimiz Fenerbahçe geride kalan 4 maçta 5 puan topladı. Haftaya 19. sırada giren ve son maçında Liverpool’u deviren sarı lacivertliler kazanması durumunda umutlarını devam ettirecek. Zor şartlar altında Ukrayna’da görevine devam eden Arda Turan’ın ekibi Shakhtar ise lig aşamasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 4 puanda kaldı. Her ne kadar ev sahibi Ukrayna ekibi olsa da çok sayıda Türk taraftarın tribünde yer alması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Türk gecesi: Emre Belözoğlu ile Arda Turan bir ilki yaşayacak

DÖRT KEZ KARŞILAŞTILAR

İkili, futbolcu olarak 4 kez karşılaşırken bunlarda Emre Belözoğlu 3 defa galip geldi, 1 maç ise berabere bitti. Tek beraberlik 2009’da 0-0 biten G.Saray-F.Bahçe maçıydı. Hoca olarak da 39 yaşındaki Turan Eyüpspor’un başındayken, 46 yaşındaki abisi Belözoğlu’nun Antalyaspor’unu 2-1 devirdi.

MUHTEMEL KADROLAR

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Marlon, Mendoza, Traore.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oppong, Skriniar, Semedo, İsmail, Kante, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Lukaku.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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