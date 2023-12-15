Sarar Jasikevicius dönemi galibiyetle başladı (Fenerbahçe Beko - Monaco Basket: 86-74)

Fenerbahçe Beko THY Euroleague'in 14. haftasında AS Monaco'yu 86-74 mağlup ederek yeni koçu Sarunas Jasikevicius'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-Lacivertliler bu sonuçla 14. maçında 7. galibiyetine imza atarken, AS Monaco ise 6. yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko bir sonraki karşılaşmada Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Michele Rossi (İtalya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 13, Sertaç Şanlı 9, Hayes-Davis 23, Pierre 4, Calathes 7, Motley 6, Guduric 10, Yam Madar 7, Dorsey 2, Sestina 5

AS Monaco: Brown 4, Diallo 6, Motiejuna 8, Tarpey, James 24, Ekobo 14, Blossomgame 6, Hall 6, Cornelie, Walker 6

1. periyot: 24-21

Devre: 46-45

3. periyot: 68-57