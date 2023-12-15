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    • Haberler > Spor > Sarar Jasikevicius dönemi galibiyetle başladı (Fenerbahçe Beko - Monaco Basket: 86-74)

    Sarar Jasikevicius dönemi galibiyetle başladı (Fenerbahçe Beko - Monaco Basket: 86-74)

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    Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sarar Jasikevicius dönemi galibiyetle başladı (Fenerbahçe Beko - Monaco Basket: 86-74)
    Fenerbahçe Beko, Euroleague

    Koç değişikliğine giden Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius'un imzası kurumadan çıktığı Monaco maçını 86-74 kazanmayı başardı.

    Fenerbahçe Beko THY Euroleague'in 14. haftasında AS Monaco'yu 86-74 mağlup ederek yeni koçu Sarunas Jasikevicius'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. 

    Sarı-Lacivertliler bu sonuçla 14. maçında 7. galibiyetine imza atarken, AS Monaco ise 6. yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko bir sonraki karşılaşmada Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

    Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Michele Rossi (İtalya)

    Fenerbahçe Beko: Wilbekin 13, Sertaç Şanlı 9, Hayes-Davis 23, Pierre 4, Calathes 7, Motley 6, Guduric 10, Yam Madar 7, Dorsey 2, Sestina 5

    AS Monaco: Brown 4, Diallo 6, Motiejuna 8, Tarpey, James 24, Ekobo 14, Blossomgame 6, Hall 6, Cornelie, Walker 6

    1. periyot: 24-21

    Devre: 46-45

    3. periyot: 68-57

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