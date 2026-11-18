Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fransız ekibi LDLC Asvel'i 115-81 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, takımının ortaya koyduğu performanstan dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.

"ÇOK SAYIDA ÜÇ SAYILIK İSABET BULDUK"

Bütün oyuncuların süre almasının önemli olduğunun altını çizen Jasikevicius, "Çok iyi bir maç çıkardık. Özellikle bazı anlarda topu dolaştırma şeklimizi izlemek gerçekten çok keyifliydi. Her zaman söylediğimiz gibi son dönemde şut yüzdemiz konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Ancak bugün bir anda çok sayıda üç sayılık atışta isabet bulduk. Bundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.





| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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