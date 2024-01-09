Semih Kılıçsoy EURO 2024 için A Milli Takım formasına göz kırptı

9 Ocak 2024 23:23 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 23:41

Beşiktaş ligin flaş takımı Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Genç golcü Semih Kılıçsoy 2 gol, 1 asistle maça damga vurdu. Maçı tribünden izleyen Kartal'ın yeni hocası Fernando Santos sahada gördüklerine inanamadı!

Rize'de 46 dakikada 2 gol atan Semih Kılıçsoy ilk 11'de başladığı son 3 lig maçını da boş geçmedi. 18 yaşındaki santrfor Cenk Tosun'a bir de asist yaptı.

"YENİ AGÜRO"DAN GALİBİYET YORUMU

Taraftarların "yeni Agüro" yorumları yaptığı Semih Kılıçsoy maçtan sonra yayıncı kuruluşa şunları sölyedi:

"İnşallah çıkışımız olacak bu maçtan sonra. Yeni hocamızla birlikte daha iyi olacağız, daha çok çalışacağız. Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Biz Beşiktaşlıyız, burada devam. İdolüm yok ama Agüero, stil olarak. Daha iyi olmak zorundayım."

RIDVAN DİLMEN: MONTELLA'YA GÖZ KIRPTI

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Semih Kılıçsoy'un bu formuyla A Milli Takım'ı hak ettiğini ve EURO 2024'te kadroda olması gerektiğini savundu.

TV 8.5'te konuşan Dilmen, "Beşiktaş'ta, kadro dışı oyuncular geri dönerse ilk 4'e girer zaten transfere ihtiyaç yok. EURO 2024 için Semih Kılıçsoy, Vincenzo Montella'ya bir göz kırpıyor" dedi.

İLKER YAĞCIOĞLU'NDAN AGÜERO BENZETMESİ

beIN Sports yorumcusu İlker Yağcıoğlu ise "Semih Kılıçsoy, 'yerli Agüero'dur.' Fizik olarak da benziyor. Tıknaz, dar alan becerileri olsun, patlama gücü olsun biraz benzetiyoruz.

Manşet atacak olsam şöyle atardım; 'Santos'un tribünde olması yetti.' Bu birinci manşetim olurdu. İkincisiyse 'Kartal kanatlarıyla uçtu' olurdu. Çünkü iki kanat oyuncusu da bugün son derece güzel oynadı" ifadelerini kullandı.