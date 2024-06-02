Semih Kılıçsoy için 20 milyon euro! Alman devi Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bundesliga temsilcisi Stuttgart, Semih için teklif yaptı.

Beşiktaş'ta sezonun en iyi isimlerinden bir olarak gösterilen Semih Kılıçsoy'a transfer teklifleri yağıyor.

İngiltere, İtalya, Hollanda'dan birçok takımın radarında olan 18 yaşındaki oyuncuya bu defa Almanya'da talip çıktı.

Fotomaç'ın haberine göre; Bundesliga ekibi Stuttgart, Semih için Beşiktaş'a 20 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

BEŞİKTAŞ 1 SENE DAHA KADRODA TUTMAK İSTİYOR

Genç yıldızını yeni sezonda takımda tutmak isteyen Beşiktaş'ın şampiyonluk kadrosu kurmak için en az bir sezon daha kalmasını istediği öğrenildi.

EURO 2024 kadrosuna seçilen Semih Kılıçsoy'un turnuvada göstereceği performansı da bekleyen yönetimin, şu an için satmaya yanaşmadığı belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş'ta 35 maça çıkan Semih, 12 gol ve 3 asist katkısında bulundu.