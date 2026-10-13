Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu gece Barcelona’yı RAMS Park’ta konuk edecek. Saat 22.00’de başlayacak dev maçta sarı-kırmızılılar, Liverpool ve Juventus galibiyetlerinin ardından bir Avrupa zaferine daha imza atmayı hedefliyor.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında bu gece İspanyol devi Barcelona’yı ağırlayacak. RAMS Park’taki müsabaka 22.00’de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma, TRT 1’den ekranlara gelecek.

Devler Ligi’ne Lizbon deplasmanında 3-1’lik Sporting yenilgisiyle başlayan Cimbom, geçen sezon Rams Park’ta Liverpool ile Juventus’u dize getirmeyi başarmıştı. Cimbom, Barcelona karşısında yeni bir tarih yazmak istiyor.

6 GOL, 3 ASİST: VICTOR OSIMHEN

Bu sezon sakatlığı sebebiyle sadece ligde beş maçta forma giyen Victor Osimhen, altı gol attı, üç de asist yaptı. Osimhen, 65 milyon avroluk değeriyle Türkiye’nin en pahalı oyuncusu konumunda.

8 GOL, 7 ASİST: LAMINE YAMAL

Barcelona’nın gözbebeği Lamine Yamal, bu sezon forma giydiği dokuz maçta sekiz gol attı, yedi de asist yaptı. 19 yaşındaki İspanyol yıldız 220 milyon avroluk değeriyle, dünyanın en pahalı oyuncusu.

TAHMİNİ İLK 11'LER

GALATASARAY

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kaleci: Uğurcan

Defans: Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Barış

Orta Saha: Torreira, Lemina, Batrakov, Leao, Yunus

Forvet: Osimhen

BARCELONA

Teknik Direktör: Hansi Flick

Kaleci: J. Garcia

Defans: Kounde, Cubarsi, E. García, Cancelo

Orta Saha: Rodri, Olmo, Pedri

Forvet: Yamal, Adeyemi, Gordon

Sen Aslan'sın yaparsın! Galatasaray, Barcelona'yı ağırlıyor

"CANIM PAHASINA OYNAYACAĞIM"

Lucas Torreira dev maç öncesi, "Barcelona'yı çok iyi analiz ettik. Ligde attıkları golleri, Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarını... Savunma yapıp kendi silahlarımızla doğru zamanda hücum etmeye çalışacağız. Galatasaray böyle gecelere alışık, geçmişte çok büyük maçlar kazandık. Kulübe çok büyük sevgi besliyorum ve oynadığım her maçta canım pahasına oynamaya ve bu formayı savunmaya devam edeceğim" dedi.

FLİCK: BÜYÜK BİR TAKIM

Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, "Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyilerinden. G.Saray çok gelişti ve büyük takım futbolu oynuyor. Hücumcuları iyi. Özellikle savuma anlamında birlikte oynamalıyız" açıklamasını yaptı.

CUBARSİ'DEN ÖVGÜ: OSİMHEN EN İYİLERDEN

Barça'nın genç stoperi Cubarsi, "G.Saray'ın kalitesini biliyoruz. İyi odaklanmamız gerekiyor. Osimhen'e karşı birkaç sezon önce oynadım. Kaliteli bir oyuncu ve biraz da kendini geliştirdi. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri" sözlerini kullandı.

Sen Aslan'sın yaparsın! Galatasaray, Barcelona'yı ağırlıyor

BARÇA FAVORİ AMA...

Şampiyonlar Ligi’nde bu gece sahasında İspanyol devi Barcelona’yı ağırlayacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. Dünyanın en formda takımlarından biriyle karşılaşacaklarını söyleyen Buruk, “Bu sezon oynadıkları her maçı kazandılar. Ama karşılarında biz olacağız. Herkes maçın favorisi olarak Barcelona’yı gösterecek. Ancak onların karşısında oynayacak ve o inancı taşıyacak bir oyuncu grubumuz var. En iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

RAMS PARK’TA İYİYİZ

Rams Park’taki atmosfere dikkati çeken Buruk, “Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. İkincisi, Barcelona’yla oynayacağımız için heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızda oynadığımız her Şampiyonlar Ligi maçında motivasyonumuz yükseliyor. Böyle maçlara oyuncuların hazırlanmaları çok daha kolay oluyor. Biz iyi mücadele ettiğimizde bu stadyumda önemli işlere imza attık. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi, çıktığımız her maçı kazanmak” sözlerini kullandı.

AGRESİF OLMALIYIZ

Buruk, oyun planıyla ilgili olarak ise “Hangi sistemle oynarsak oynayalım, agresif olmamız gerekiyor. O agresifliği gösterip kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. Bunu yapabilecek oyuncularımız var. Sadece defans yapmayacağız, hücum da yapacağız. Hücumda daha sakin olup topun bizde kalmasını sağlamamız gerekiyor. Bu sezon çok az gol yediler. Onlar da kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmeye çalışan bir ekip. Hata yapmamalıyız. Çünkü hata yaptığınızda sizi cezalandıracak bir takım var” değerlendirmesini yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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