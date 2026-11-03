Sercan Yıldırım yeni tarzıyla dikkat çekti: Hayatı akışına bıraktım

Bursaspor ve Galatasaray forması altında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, bu defa tarzıyla gündeme geldi.

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Bursaspor altyapısında yetişen Sercan Yıldırım, takımın 2009-2010 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden oldu. Galatasaray'da 2011-2012'de aynı başarıyı tekrarlayan oyuncu, 29 yaşında Fatih Karagümrük için top koşturduğu dönemde futbol kariyerini noktaladı.

Sercan Yıldırım, Galatasaray formasıyla

Yıldırım, 2020 yılında televizyon izleyicisinin karşısına "Survivor" yarışmasıyla çıktı. 2022, 2024 ve 2026'da 3 defa daha Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu programda boy gösteren eski futbolcu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Sercan Yıldırım'ın Instagram paylaşımı

"TEŞEKKÜRLER ŞİRİNCE"

İzmir'in Şirince ilçesinde çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan eski futbolcu, örgülü saç modeliyle dikkat çekti.

Sercan Yıldırım, Instagram hesabında yayınladığı karelere, "Hayatı akışına bıraktım. Saçları da. Doğa, zeytin, ağaçlar ve güneş her şey çok güzeldi. Gözlüğümü kaybetmeseydim her şey daha güzel olabilirdi. Teşekkürler Şirince" mesajını yazdı.

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