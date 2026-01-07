Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) yürütülen bahis soruşturması kapsamında 108 teknik direktörün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk işlemi gerçekleşti. Listede tanıdık bir isim yer aldığı düşünülürken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Sercan Yıldırım, "Saatlerdir telefonum susmuyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

TFF, son 5 yılda profesyonel liglerde 'Teknik Sorumlu' olarak görev yapan ve bu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 108 kişinin, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57'nci maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi. Listede Sercan Yıldırım ismi dikkat çekti. Futbolculuk döneminde Bursaspor altyapısında yetişen ve Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki eski futbolcudan açıklama geldi.

Sercan Yıldırım

"BEN DEĞİLİM, İSİM BENZERLİĞİ"

Son olarak 2019 yılında Fatih Karagümrük'ün başarışı için mücadele eden ve teknik direktrlüğe hazılrlanan Sercan Yıldırım, geçtiğimiz eylül ayında B lisansı aldığını belirtirken, PFDK'ya sevk edilen ismin kendisi olmadığını vurguladı.

Sports Digitale'e konuşan eski futbolcu, "TFF'nin açıkladığı listedeki Sercan Yıldırım ben değilim. İsim benzerliğinden dolayı saatlerdir telefonum susmuyor. Eylül ayında B lisansımı aldım. Henüz kendi takımın dışında teknik direktörlük yapmadım. Kamuoyunda oluşan yanlış algının düzeltilmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

