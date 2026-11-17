Sergen Yalçın, kötü gidişi durduracaklarını söyledi. Yeni hedefi belirleyen ay yıldızlı takımın hocası, “Avrupa Şampiyonası kuralarından sonra millî takımımız hak ettiği yere gelecektir” dedi.

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Uluslar A Ligi gömleği millî takımımıza bol geldi. Ay yıldızlı takım, grupta oynadığı altı maçı da kaybederek Dünya Kupası’nın ardından büyük bir hayal kırıklığı daha yaşattı. Vincenzo Montella’nın yerine takımın başına gelen teknik direktör Sergen Yalçın, son iki maçtan gereken dersleri çıkaracaklarını söylerken takımın yeniden ayağa kalkacağına inandığını ifade etti. Fransa maçından sonra soyunma odasında oyuncularına bir konuşma yapan Sergen Hoca, “Hepimiz üzgünüz. Buradan puanla dönebilirdik. Ortaya koyduğunuz mücadeleden memnunum. Düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz. Size inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın

GÖRECEĞİMİZİ GÖRDÜK

Fransa karşısında doğru bir oyun planı uyguladıklarını da ifade eden Sergen Yalçın, “Yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilsek her şey farklı olabilirdi” diye konuştu. Basın toplantısında ise oyunculara yapılan eleştirilerden yakınan Yalçın, “Bunlar bizim çocuklarımız. Bana göre böyle bir mücadelenin ardından övgüyü hak ediyorlar. Ben ve ekibim bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük. Bu süreç bizim için çok iyi oldu. Avrupa Şampiyonası kuralarından sonra millî takımımız hak ettiği yere gelecektir. İnşallah bundan sonra Avrupa Şampiyonası ile beraber kazanmaya alışan bir oyuncu grubu olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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