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Sergen Yalçın’dan Uluslar Ligi uyarısı: "Vazgeçmiş değiliz!"

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Sergen Yalçın’dan Uluslar Ligi uyarısı: "Vazgeçmiş değiliz!"
Başlık ResmiSergen Yalçın’dan Uluslar Ligi uyarısı: "Vazgeçmiş değiliz!"

Belçika ve Fransa karşısında A Ligi’nde kalmak için mücadele edeceklerini vurgulayan ay-yıldızlı takımın hocası, “Bir galibiyet her şeyi değiştirir” dedi.

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A Millî Takım, İzmir’de Belçika, deplasmanda ise Fransa ile oynayacağı karşılaşmalarla Uluslar A Ligi’ndeki grup maçlarını tamamlayacak. Vincenzo Montella döneminde Fransa, İtalya (iki maç) ve Belçika ile yaptığı karşılaşmalardan puan çıkaramayan ay yıldızlı takım, kalan iki maçı kazanarak A Ligi’nde kalmaya çalışacak. Montella’nın yerine takımın başına geçen ve ilk sınavını Belçika karşısında verecek olan teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu.

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Grupta işlerinin kolay olmadığını ancak sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini anlatan Sergen Yalçın, “Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Bu maçları hazırlık maçı gibi görmüyoruz. Hedef maçı olarak görüyoruz. Belçika karşısında alacağımız bir galibiyet bütün umutları yeşertir. Herkesin son düdüğe kadar mücadele etmesini istiyorum” ifadelerini kullandı. Ay yıldızlılar, A Ligi’ndeki dört grup içinde en kötü iki dördüncü takımdan biri olmaktan kurtulursa A Ligi’nde kalmak için play-off mücadelesi verecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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