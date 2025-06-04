Sergen Yalçın'ın 'şampiyonluk' iddiası gündem oldu: Solskjaer uzayda falan mı yaşıyor!

Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer hakkında sert ifadeler kullandı. Bir süredir yorumculuk yapan tecrübeli antrenör, Norveçli meslektaşı hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Beşiktaş; Giovanni van Bronckhorst, Serdar Topraktepe ve Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Süper Lig'i 62 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Siyah-beyazlılara şampiyonluk sevinci yaşatan son teknik adam olan Sergen Yalçın, Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in performansını değerlendirdi.

"HİÇBİR BEŞİKTAŞLI BUNU BEKLEMEZ"

KAFA Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, "Beşiktaş, 3'üncü olmak için Samsunspor-Kayserispor maçının sonucunu bekliyor. Bu, Beşiktaşlılar için çok ağır bir durum. Hiçbir Beşiktaşlı bunu beklemez. Hiçbir zaman beklemedi, beklememeli. Beşiktaş bu ligde zaten 3'üncü olur, formasıyla 3'üncü olur. Oyuncuları boş ver, bu ligde formasıyla zaten 3'üncü olur. Beşiktaş kaçıncı olacak ki?" dedi.

"SOLSKJAER ŞAMPİYON YAPAMAZ"

Bir süredir yorumculuk yapan 52 yaşındaki antrenör, "Mümkün değil. Solskjaer şampiyon yapamaz. Ben, Rizespor maçını seyrettim. Beşiktaş, Rizespor'u yense 3'üncü olacak zaten. Şimdi Rizespor maçını kaybedip, tribünlere gidip taraftarı alkışlamak... Öyle şeyler vardı maçtan sonra teknik direktörde. Uzayda falan mı yaşıyor acaba!" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI ANLATMIYORLAR MI?"

Avrupa kupalarına katılım için oynanacak ön eleme sayısına vurgu yapan Sergen Yalçın, "Kimse anlatmıyor mu Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğünü, ne olup bittiğini? Beşiktaş'ın 3'üncü olursa bir tane ön eleme oynayacağını, Avrupa kupalarına direkt gideceğini. Bunları anlatmıyorlar mı acaba?" şeklinde konuştu.