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Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yapacağı transferi itiraf etti! 'Ali Koç ile beraberdik...'

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Sinan Engin, Fenerbahçe&#039;nin yapacağı transferi itiraf etti! &#039;Ali Koç ile beraberdik...&#039;

Spor Haberleri

Beşiktaşlı eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile arasında geçen transfer diyaloğunu açıkladı.

Süper Lig'de oynadığı ilk hafta maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Spor yorumcusu Sinan Engin, Ali Koç ile geçtiğimiz günlerde bir arada olduklarını belirterek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yapacağı transferi itiraf etti! 'Ali Koç ile beraberdik...' - 1. Resim

SİNAN ENGİN: ALİ KOÇ İLE BERABERDİK

Fenerbahçe'nin takviye yapacağının sinyalini veren Engin, "Geçen hafta Ali Koç ile beraberdik. ‘Bir tane orta saha alacağız’ dedi." ifadelerini dile getirdi.

Fred'in sakatlık ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı-lacivertlilerin, Mourinho'nun da onay vereceği bir ismi kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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