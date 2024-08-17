Sivasspor, geriden gelerek Kayserispor'u deplasmanda devirdi!
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Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor'a konuk olan Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Maçın 14. dakikasında Cardoso'nun golüyle 1-0 yenik duruma düşen Yiğidolar, 17 ve 50'de Radakovic'in attığı gollerle galibiyete uzandı.
Öte yandan konuk ekipte mücadelenin 74. dakikasında Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü.
KAYSERİSPOR 1 - 2 SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ
2. dakikada gelişen Sivasspor atağında, Emirhan Başyiğit'in pasında kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kalan Pritchard'ın vuruşunda, Bilal Bayazıt topu çeldi.
11. dakikada Ramazan Civelek'in pasında Cardoso, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun şutunda, Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
14. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Bourabia'nın pasında Cardoso, ceza sahasında kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
17. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Gelişen Sivassapor atağında Charisis'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Radakovic, önüne gelen topu ağlara gönderdi: 1-1.
32. dakikada Sivasspor ceza sahası dışında topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
46. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ramazan Civelek'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
50. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol taraftan kazanılan kornerde Pritchard'ın ceza sahasına gönderdiği topa Radakovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
59. dakikada gelişen Kayserispor atağında, ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.
90+7'nci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, ceza sahasına yapılan ortada Bahoken'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇ KADROLARI
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek (Dk. 78 Ali Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 62 Boa Morte), Bourabia (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Mane (Dk. 62 Bahoken), Cardoso
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit (Dk. 84 Camara), Uğur Çiftçi, Emrah Başsan (Dk. 80 Poungouras), Charisis (Dk. 90+6 Ziya Erdal), Turgunboev, Pritchard (Dk. 80 Bieganski), Manaj (Dk. 90+6 Bekir Turaç Böke)
Goller: Dk. 14 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 17 ve 50 Radakovic (Net Global Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 74 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 87 Bieganski (Net Global Sivasspor)