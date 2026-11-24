Sivasspor'da Rey Manaj krizi: Parasını alamadı, şehri terk etti!
TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Sivasspor’da ödeme krizi yaşanan Arnavut golcü Rey Manaj, bugün Sivas’tan ayrıldı. 29 yaşındaki golcünün, Kayseri üzerinden yurt dışına çıktığı belirtildi.
Sivasspor’da Rey Manaj ile ilgili kriz büyüyor. Tecrübeli futbolcunun, dün yapılması gereken ödemenin gerçekleştirilmemesi sebebiyle bugün Sivas’tan ayrıldığı öğrenildi.
TEK TARAFLI FESİH TEHLİKESİ
Edinilen bilgilere göre; bugün karayoluyla Kayseri’ye giden Arnavut golcü, buradan da havalimanını kullanarak yurt dışına çıktı. Arnavut golcünün, ödeme yapılmaması halinde sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkının bulunduğu belirtildi.
Rey Manaj’ın şehirden ayrılmasıyla birlikte Sivasspor’da yaşanan mali kriz ve takımın geleceğiyle ilgili soru işaretleri artarken; kulüp yönetiminin, gündeme oturan konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.