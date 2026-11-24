TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Sivasspor’da ödeme krizi yaşanan Arnavut golcü Rey Manaj, bugün Sivas’tan ayrıldı. 29 yaşındaki golcünün, Kayseri üzerinden yurt dışına çıktığı belirtildi.

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Sivasspor’da Rey Manaj ile ilgili kriz büyüyor. Tecrübeli futbolcunun, dün yapılması gereken ödemenin gerçekleştirilmemesi sebebiyle bugün Sivas’tan ayrıldığı öğrenildi.

Rey Manaj, bu sezon 13 maçta 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

TEK TARAFLI FESİH TEHLİKESİ

Edinilen bilgilere göre; bugün karayoluyla Kayseri’ye giden Arnavut golcü, buradan da havalimanını kullanarak yurt dışına çıktı. Arnavut golcünün, ödeme yapılmaması halinde sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkının bulunduğu belirtildi.

Rey Manaj’ın şehirden ayrılmasıyla birlikte Sivasspor’da yaşanan mali kriz ve takımın geleceğiyle ilgili soru işaretleri artarken; kulüp yönetiminin, gündeme oturan konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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