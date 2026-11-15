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Sörloth transferinde takas planı: Yıldız isim gözden çıkarıldı

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Sörloth transferinde takas planı: Yıldız isim gözden çıkarıldı
Başlık ResmiSörloth transferinde takas planı: Yıldız isim gözden çıkarıldı

Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin isteği doğrultusunda Alexander Sörloth'u ocak ayında kadrosuna katmakta kararlı olan Juventus'un, Atletico Madrid ile yapılacak görüşmelerde Jonathan David'i takasta kullanmayı planladığı belirtildi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

İtalya Serie A devi Juventus, ocak ayı transfer dönemi öncesinde Alexander Sörloth'u yeniden gündemine aldı.

SÖRLOTH TRANSFERİNDE TAKAS FORMÜLÜ

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin kadrosunda görmek istediği Norveçli golcü için Atletico Madrid ile yeniden temas kurulması bekleniyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Juventus, Sörloth transferi için farklı formüller üzerinde duruyor. Spalletti'nin mevcut forvetlerinden farklı özelliklere sahip olması nedeniyle Norveçli futbolcuyu özellikle istediği belirtiliyor.

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JONATHAN DAVID TRANSFERDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Juventus ile Atletico Madrid arasındaki görüşmelerde Jonathan David'in takasın bir parçası olabileceği belirtildi. Torino ekibinde beklentileri karşılayamadığı için Atletico Madrid'e kiralanan Kanadalı golcü, İspanyol ekibinde şu ana kadar 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Haberde, iki futbolcunun karşılıklı olarak değerlendirilebileceği ve olası takasın 25-30 milyon avro seviyesinde bir bonservis bedeli üzerinden şekillenebileceği aktarıldı.

Alexander Sörloth
Başlık ResmiAlexander Sörloth

GOLCÜ LİSTESİNDE ÜÇ ALTERNATİF DAHA VAR

Sörloth, Luciano Spalletti'nin öncelikli tercihi olarak öne çıksa da Juventus yönetimi alternatif isimleri de gündeminde tutuyor. Siyah beyazlıların transfer listesinde Monacolu forvet Folarin Balogun, Atalanta'nın golcüsü Gianluca Scamacca ve Al-Qadsiah forması giyen Mateo Retegui de bulunuyor.

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