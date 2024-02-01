Süper Kupa krizinde yeni gelişme: Suudi Arabistan, TFF'den para istedi

Suudi Arabistanlı yetkililer, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan ve daha sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen Süper Kupa'dan dolayı TFF'den para iadesi istedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, 29 Aralık 2023'te oynanması planlanan Süper Kupa maçı, çeşitli olaylar nedeniyle ertelenmişti.

Suudi Arabistanlı yetkililer, iki takımın da maç öncesi pankart ve tişörtle ilgili dile getirdiği isteğini kabul etmeyince karşılaşma oynanmamıştı.

Dünya gündemine yansıyan olay sonrası Suudi yetkililer, Süper Kupa için ödenen paranın iadesi için TFF'ye mektup gönderdi.

SUUDİ ARABİSTAN, TFF'DEN PARA İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre; Suudi yetkililer, yaptıkları 4.5 milyon euroluk ödemeyi TFF'den geri istedi.

Söz konusu rakamın yüzde 20'si TFF'ye, yüzde 80'i kulüplere verildi. Öte yandan kulüplere verilen kısmın yüzde 50'sinin BDDK tarafından borçlara kesildiği vurgulandı.

TFF ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında müzakerelerin devam ettiği bilgisi geçildi.

ALİ KOÇ PARAYI İADE EDECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Külübü Başkanı Ali Koç geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda parayı iade edeceklerini belirterek şu ifadeleri dile getirmişti:

"1.3 milyon aldığımızı biliyorum, bir 3 daha üstüne gelmiş olabilir. Tabii ki bizim hakkımız değil o para. Federasyon isterse iade edeceğiz. İsteyecektir muhtemelen iade etmek için. Bizim Federasyonla yaptığımız bir sözleşme var. Suudi tarafıyla Federasyon arasında var. Hak ve hukuk olarak aldığımız parayı iade etmeliyiz diye düşünüyorum. Süreç boyunca TFF şeffaf davransaydı sürecin sonunun böyle olmayacağını düşünüyorum."