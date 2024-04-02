Süper Lig devinden Emre Akbaba sürprizi! Milli oyuncu sezon sonunda imzalıyor
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Sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılması beklenen Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a gideceği ve Abdullah Avcı'nın bu transferi çok istediği öğrenildi.
Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba'nın sezon sonu takımdan ayrılarak Trabzonspor'a gideceği iddia ediliyor.
Abdullah Avcı'nın onay verdiği Emre'nin de Karadeniz ekibinde oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
Bu sezon 36 resmi maça çıkan Akbaba, 9 gol ve 2 asist katkısında bulundu.
2022-2023 sezonu başında Galatasaray'dan 500 bin euro bedelle transfer edilen Emre Akbaba, Adana Demirspor'da gösterdiği performans soonrası yeniden A Milli Takım'a davet edilmişti.
Teknik direktör Vincenzo Montella, 18 Kasım 2023 tarihinde Almanya ile oynanan hazırlık maçında 31 yaşındaki yıldıza şans vermişti.
Deplasmanda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-2 kazanmıştı.