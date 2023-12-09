Süper Lig devinden transfer şov! Krunic ve Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağlandı

9 Aralık 2023 11:54 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 11:56

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arasında takviye yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hücum hattı için Milan'dan Rade Krunic'i belirleyen Sarı-lacivertliler, defans bölgesi için Atletico Madrid'in Türk oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü belirledi.

EURO 2024'e hazır gitmek için daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek isteyen Çağlar'ın Süper Lig'de yarım dönem kiralık oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

KRUNIC FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

İtalyan devi Milan'dan Rade Krunic ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bonservis pazarlığını sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Boşnak yıldızla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Rade Krunic - Milan

Oyuncuyu 10 milyon euroya satmak isteyen Milan'ın Fenerbahçe'den en fazla 5 milyon euro değerinde bir teklif aldığı iddia ediliyor.

Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber resmi temaslarına hız vermek isteyen Ali Koç ve kurmaylarının transferi bitirmeye kararlı olduğu konuşuluyor.