Süper Lig devinden Weghorst bombası! Hollandalı golcü, Beşiktaş'ın ezeli rakibiyle görüşecek

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'de kiralık forma giyen Wout Weghorst'un sezon sonunda Burnley'e geri döneceği öğrenildi. Süper Lig'den teklifler alan yıldız oyuncunun geri dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş''ta forma giyen Wout Weghorst, sezon sonunda Hoffenheim'den ayrılacak.

Almanya'da kiralık olarak oynayan Hollandalı golcünün bonservisi Burnley'de bulunuyor.

İngiltere'de oynaması beklenmeyen Weghorst için yeniden Türkiye seçeneğinin gündeme geldiği belirtildi.

TRABZONSPOR, WEGHORST'U LİSTEYE EKLEDİ

Paul Onuachu'nun bonservisini almak isteyen Trabzonspor'un aksi bir durumda alternatif olarak Weghorst'u düşündüğü öğrenildi.

Hollandalı oyuncunun menajerinden sezon sonu için görüşme talep ettiği iddia edilen Karadeniz ekibinin, Onuachu ile anlaşılmaması durumunda Weghorst'u ilk sıraya alacağı konuşuluyor.

Süper Lig'de Beşiktaş ile kısa bir süreç geçiren Weghorst, 16 maçta 8 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ile başarılı işler çıkaran 31 yaşındaki oyuncu, devre arasında takımdan ayrılarak Manchester United'a gitmişti.