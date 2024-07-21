Süper Lig ekibi Divock Origi'yi kapıyor! Milan ayrılmasına izin verdi

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Serie A ekiplerinden Milan'ın yıldızı Divock Origi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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Geçen sezonu kiraladığı Paul Onuachu'yu henüz Southampton'dan transfer edemeyen Trabzonspor, Milan'dan Divock Origi'yi gözüne kestirdi.

İtalyan devinden ayrılması beklenen Belçikalı yıldızın Süper Lig'e sıcak baktığı belirtildi.

Geçen sezonu kiralık olarak Nottingham Forest'te geçiren 29 yaşındaki oyuncu, 22 resmi maçta sadece 1 gol atabilmişti.

ORIGI TRABZONSPOR YOLUNDA

Yeniden Milan'a geri dönen Origi, yeni sezon planları arasında düşünülmüyor.

Kulüple 2 sene daha sözleşmesi bulunan Belçikalı milli oyuncunun 1 hafta içinde yeni takımına karar vermesi bekleniyor.

Trabzonspor'un bu transferde en şanslı takım olduğu konuşulurken, son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenildi.

Origi, yaşadığı form düşüklüğü sonrası Belçika'nın EURO 2024 kadrosuna davet edilmemişti.