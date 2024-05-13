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Süper Lig'de flaş gelişme! Hikmet Karaman'dan istifa kararı

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Süper Lig&#039;de flaş gelişme! Hikmet Karaman&#039;dan istifa kararı

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Gaziantep FK maçı sonrası istifa eden Hikmet Karaman ile yola devam edileceğini duyurdu.

Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK'ya 6-1 yenilen Adana Demirspor'da sürpriz gelişmeler yaşandı.

Kulübün eski başkanı Murat Sancak, dün gece sosyal medyada bir yayına katılarak olay açıklamalarda bulundu.

Yaşanan ağır mağlubiyet sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın istifa ettiğini duyuran Sancak, kendisine destek verilmesini ve istifasını kabul etmediklerini açıkladı.

Karaman ile 1 yıllık yeni sözleşme yapılacağını aktaran Murat Sancak, "Takımınıza sahip çıkın yoksa Bursaspor gibi amatöre kadar düşersiniz. Ben bırakırsam kimse kurtaramaz" dedi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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