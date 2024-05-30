Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu! Sakaryaspor - Bodrum FK finalinde 4 gol, 2 kırmızı kart

Galatasaray Adası'nda tarihi buluşma! Fatih Terim ile Okan Buruk'un sohbeti gündem oldu

Galatasaray Adası'nda tarihi buluşma! Fatih Terim ile Okan Buruk'un sohbeti gündem oldu

Adana'da oynanan TFF 1.Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u farklı geçen Bodrum FK, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.

Bodrum FK, TFF 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi.

Adana'da oynanan zorlu karşılaşmadan zaferle dönen Bodrum FK'nın gollerini Gökdeniz, Celutska ve Tunahan atarken, Sakaryaspor'un tek sayısı Dimitrov'dan geldi.

Öte yandan Sakaryaspor'dan Rotman, Bodrum FK'da ise Tunahan Akpınar kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan Muğla ekibi geçen sezon da yükseldiği finalde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaçırmıştı.

Bodrum FK, normal sezonu 57 puanla 4. sırada bitirmişti.

SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇ ÖZETİ

Maçın 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen, oyunu bir süre durdurarak anons yaptırdı. Atılan maddelerin temizlenmesinin ardından Abdulkadir Bitigen, yaklaşık 5 dakika ara verilen maçı hakem atışıyla başlattı.

14. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mohammed'in kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Bodrum FK öne geçti. Savunmada ceza sahası içinde Donkor'un vuruşunda açısını kapatan Samet Yalçın'dan seken top Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

30. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan ceza sahası dışından vuruşunda, üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına dönen topu savunma kornere attı.

34. dakikada ani gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Del Valle'nin ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+3. dakikada sağ çaprazda Burak Çoban'ın kullandığı serbest vuruşta, top yan direkten oyun alanına geri döndü.

72' İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Sakaryaspor, Dimitrov ile skoru eşitledi.

95' Oyun üstünlüğünü eline alan Bodrum FK'da Celutska, ilk uzatma devresinde takımını 2-1 öne geçirdi.

103' İkinci golden sonra moral bulan Bodrum FK, Tunahan Akpınar finalde farkı 2'ye çıkararak rahat nefes aldı.

105' Bodrum FK'da kırmızı kart gören Erkan Değişmez, VAR uyarısıyla oyuna geri döndü.

120' Maç bitti. Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıktı.