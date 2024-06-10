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Teknik direktör Mehmet Topal'dan yeni sezon mesajı: Onları buradan üzerek göndereceğiz

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Teknik direktör Mehmet Topal&#039;dan yeni sezon mesajı: Onları buradan üzerek göndereceğiz

Spor Haberleri

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen Mehmet Topal, teknik direktörlük yolunda ilk adımını attı. Romanya ekiplerinden Petrolul Ploiesti'nin başına geçen Topal, taraftarlara çağrıda bulundu.

Türk futbolunun iz bırakan oyuncularından olan Mehmet Topal, Romanya ekibi Petrolul Ploieşti’nin yeni teknik direktörü oldu.

Kulüp başkanı Cristian Fogarassy'nin de katıldığı imza töreninde 2 yıllık sözleşme imzalayan Topal, “Burada olmak ben ve ailem için çok büyük bir onur. Çok köklü bir kulübe geldiğimi biliyorum. Cristian ile hedeflerimizi ve projelerimizi tartıştık, konuştuk. Her ikimiz açısından da istenilen bir seviyeye ve ortama geldik." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Mehmet Topal'dan yeni sezon mesajı: Onları buradan üzerek göndereceğiz - 1. Resim

Hayatında çok büyük hocalarla çalışma fırsatı bulduğunu aktaran Mehmet Topal, "Benim de ilk hocalık tecrübem olacak. Futbolculuk dönemimde seviyeyi her zaman üste çıkarmayı istedim. Teknik adamlık kısmında da hedefim aynı şekilde olacak. Bunun için ben ve ekibim, camianın başarısı için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız” dedi.

Rapid Bükreş ve Gheorghe Hagi’nin takımı olan Farul Constanta ile oynayacakları maçlar hakkında konuşan Türk hoca, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Onları buradan üzerek göndereceğiz” görüşlerini dile getirdi.

“TÜRKİYE’DE ÇOK FAZLA BASKI VAR”

Mehmet Topal, Türk futbolu ve Romanya futbolu arasındaki farkın sorulması üzerine, “Çok fark var. Türkiye’de oyunculara ve teknik adamlara çok fazla baskı var. Orada bütün maçlarınızı kazanmanızı isterler ve kazanmak zorundasınızdır” cevabını verdi.

Teknik direktör Mehmet Topal'dan yeni sezon mesajı: Onları buradan üzerek göndereceğiz - 2. Resim

MEHMET TOPAL: ALTIN TEPSİDE KİMSE BANA SUNMADI

Hayatındaki bütün kararları kendisinin aldığını söyleyen Mehmet Topal, "Kimsenin aklıyla da hareket etmedim. Futbolculuk kariyerimi altın tepside kimse bana sunmadı. Teknik adamlık kısmında da kimse sunmayacak. Hayatımda bir karar alacaksam sadece ailemle birlikte alırım” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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