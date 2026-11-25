Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Federasyonun açıklamasına göre Galatasaray, Gaziantep FK, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş ve Arca Çorum FK, çeşitli nedenlerden kurula gönderildi.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ve Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren de farklı sebeplerden PFDK'ye sevk edildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 21.11.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 21.11.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi MARUF GÜNEŞ’in müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/A maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 21.11.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı YÜKSEL YILDIRIM’ın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu ve müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/A maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 21.11.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/A maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü Başkanı NAHİT EREN’in müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) paylaşılan açıklamalarda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/A maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 21.11.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 21/A maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi FAZLI ÖZKUT’un aynı müsabakadaki “hakareti ve tehditleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 24.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 21.11.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BARIŞ GÖKTÜRK’ün 21.11.2026 tarihinde sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/A maddesi uyarınca ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 22.11.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 22.11.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI’nın müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 23.11.2026 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-ARCA ÇORUM FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ’nün 20.11.2026 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi İRFAN ERBAŞ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 24.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Kulübü idarecisi FATİH ÇEVİK’in 20.11.2026 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 24.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- MARDİN 1969 SPOR Kulübü’nün 21.11.2026 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR - BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 10/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MARDİN 1969 SPOR Kulübü antrenörü ALMIR SEFEROVIC’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MARDİN 1969 SPOR Kulübü Başkanı RIDVAN AŞAR’ın müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/A maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- BURSASPOR Kulübü’nün 22.11.2026 tarihinde oynanan BURSASPOR-EKENLER BETON SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- BODRUM FK Kulübü’nün 23.11.2026 tarihinde oynanan BODRUM FK-ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ’nün 23.11.2026 tarihinde oynanan BODRUM FK-ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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