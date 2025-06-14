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TFF Tahkim Kurulu'ndan futbolculara kötü haber!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TFF Tahkim Kurulu&#039;ndan futbolculara kötü haber!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF'nin 2. Lig ve 3. Lig futbolcu uygunluğunda yaptığı değişikliklere yönelik itirazları reddetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü'nün 2. Lig futbolcu uygunluğunda, futbolcular Ahmet Buğrahan Tuncay, Ali Kucık, Berkay Çakır, Fikret Topaloğlu, Gürcan Gözüm, Hakan Olkan, Murat Şimşek, Mustafa Gürbüz, Oktay Kancı, Serhan Yılmaz ve Yusuf Orhan'ın da 3. Lig futbolcu uygunluğunda yapılan değişikliklere yönelik itirazlarını değerlendirildi.

TFF Tahkim Kurulu'ndan futbolculara kötü haber! - 1. Resim

Kurul, TFF Yönetim Kurulu kararlarının usule, esasa ve talimatlara aykırı olmadığını belirterek itirazları oybirliğiyle reddetti.

TFF, 14 Mayıs'ta yayımladığı futbolcu uygunluğu talimatnamesinde 2. Lig'deki kulüplerin 31 Aralık 2004 ve öncesinde doğmuş en fazla 25 futbolcuyu tescil ettirebileceğini, 3. Lig'deki kulüplerin ise 31 Aralık 2000'den önce doğmuş en fazla 5 futbolcuyu tescil ettirebileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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