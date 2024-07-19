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Trabzonspor, ayrılığı duyurdu! İspanyol stoperin sözleşmesi feshedildi

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Trabzonspor, ayrılığı duyurdu! İspanyol stoperin sözleşmesi feshedildi

Spor Haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, geçen sezon transfer edilen Joaquin Fernandez Moreno ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor, yeni sezon planlamasında düşünülmeyen İspanyol stoperi Joaquin Fernandez ile yollarını ayırdı.

Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." sözleşmeleri yer aldı.

Geçen sezon Real Valladolid'den transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, beklentilere karşılık verememişti.

Karadeniz ekibinde 17 maça çıkan Fernandez, 540 dakika sahada kaldı.

Düzenleyen:  - Spor
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