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Trabzonspor, Sabah deplasmanında kaybetti

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Trabzonspor, Sabah deplasmanında kaybetti
Başlık ResmiTrabzonspor, Sabah deplasmanında kaybetti

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında deplasmanda Azerbaycan'ın Sabah ekibine 91-72 mağlup oldu.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Azerbaycan'ın Sabah ekibine 91-72 yenildi.

Başkent Bakü'de bulunan Milli Cimnastik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği 18-18 sona ererken, ev sahibi ekip soyunma odasına 40-31 önde gitti.

Üçüncü periyodu 60-52 üstün bitiren Sabah, mücadeleden 91-72 galip ayrıldı.

Trabzonspor, bu sezon A Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Azerbaycan ekibi ise gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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