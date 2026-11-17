Trabzonspor yeni başantrenörünü duyurdu
Trabzonspor Basketbol Takımı'nda Selçuk Ernak’ın yerine başantrenörlüğe Hakan Demir getirildi.
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Trabzonspor, basketbol takımının yeni başantrenörünün Hakan Demir olduğunu duyurdu.
Takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Basketbol takımımızın yeni başantrenörü Hakan Demir, halihazırda görev yaptığı Katar Milli Takımı'nın maç programının tamamlanmasının ardından kulübümüzdeki görevine başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Demir'in, 22 Kasım'da oynanacak Anadolu Efes karşılaşmasının ardından bordo-mavili takımın başında yer alacağı kaydedildi.
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